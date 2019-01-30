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精障男刺死台中牙醫師 遺孀「一封來不及讀的情書」惹人淚

2019-01-30 15:30聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市王姓牙醫師慘遭賴男殺害案，法官今天將賴男判處無期徒刑；死者王醫師的妻子泣稱「刀子插在他身上，就好像插在我身上的痛」，拿出寫給亡夫「一封來不及讀的情書」，字字句句充滿了對亡夫的思念，令人哀傷不已。

「一封來不及讀的情書」寫著親愛的王先生：你在天上好嗎？

「王先生，早！」一句中氣十足的問候，一個微笑，是我們近30年來最平淡的相處方式。雖然你已遠行天上，但我還是每天早上，對著你帥氣的照片問候一聲，因為我知道你聽得見。

我非常榮幸，嫁你為妻，你為人敦厚善良，孝順父母長輩，待人接物，寬厚仁慈，眾所週知，婚姻中疼愛我這個妻子尊重包容，鼓勵我追求自己的目標，只要是你能力所及，總是會為我辦到，謝謝你願意讓我將老父接至身邊奉養，你的岳父常說：「這個女婿比女兒更好！」這些年我的身體出了狀況，若不是你悉心照顧，無怨陪伴，或許我早已先行離去，換做是別人，怎可能像你如此重情重義呢？

你是我和孩子一輩子的驕傲。你人生的哲學「君子之交淡如水」，在我眼中的你，不與人結怨、不與人爭功，王醫師老三哲學，我總想你不委屈嗎? 但告別式時，許多我認識或未? 謀面的好友，對我和孩子的幫助與關心，才知道這就是王醫師的老三哲學！「人生無需在名利中，汲汲營營，只需凡事真誠！」

6月份準備去匈牙利參加女兒畢業典禮，我們還有遊遍世界的夢想尚未完成，如今我只能忍住悲痛帶著你的照片，參加女兒畢業典禮。

我知道你和我一樣心中無奈，你又何嘗願意離開我們？為了能讓你心無罣礙，跟著菩薩修行，我和孩子強忍悲痛，用歡喜心送你遠行，我還安慰彼此?：「凡事你都是績優生，就連人生功課也修得太好，提早交卷了！」其實我們都清楚彼此，我們都不願去撥動，那痛苦的心弦。

這次你遠行，無法帶我同行，是我這輩子最大的痛！ 無論你去那裡總會攜我同行，為了二個孩子尚未成家立業，我必須守著我們辛苦建立的家園，但是我相信：即使你遠在天上也會保佑我身體健康，家裡一切順心！等到我功德圓滿那天，請你務必來接我到你身旁，別讓我在浩瀚的宇宙中，找不到你好嗎？

今天是法庭宣判的日子，我和孩子的心情是沈重的，因為不論結果為何，我們都永遠失去你了...。在你盛年之時，卻走得如此莫名，我常暗自垂淚感嘆天道不公，我也揣測你身為醫生，必定會為了救更多生民而挺身而出，這個社會真的破了很多洞。「如果你的犧牲能夠喚醒制度的改變，我和孩子都會以你為榮。」但我人微言輕，我又能做什麼呢？

我感謝犯保協會林坤賢主委與陳怡成主委及全體有志一同律師們及好友，他們幫忙推動督促修法，特別是犯保協會幫我委任的徐承蔭律師，這一路情義相挺與幫忙，讓我無懼、安心，更著實堅定往修法道路邁進。親愛的王先生─請你儘可能請菩薩保佑這些慈悲活菩薩，讓他們平安喜樂！

我知道生前低調的你，一定不願意如此麻煩他人，但是如果為了讓社會更安全美好，喚醒更多人重視政府對精障朋友照謢的議題，請你和我奉獻出你最後一點心力好嗎？我希望，我們能為這片土地盡一份美好，讓你的離開更有意義。

我最最親愛的老公：雖然我們曾承諾要相守白頭，如今卻陰陽二隔，我希望我們在彼此的世界中堅強過自己的日子，希望你儘快走出鬱悶的心情，放下罣礙，專心跟著菩薩修行。我相信天地有情，我們必有重逢之時，珍重！下輩子仍是最愛你的髮妻泣筆，2019/01/30。

台中市王姓牙醫師慘遭賴男殺害案，法官今天將賴男判處無期徒刑；死者王醫師的妻子（圖...
台中市王姓牙醫師慘遭賴男殺害案，法官今天將賴男判處無期徒刑；死者王醫師的妻子（圖左）泣稱「刀子插在他身上，就好像插在我身上的痛」，拿出寫給亡夫「一封來不及讀的情書」，字字句句充滿了對亡夫的思念，令人哀傷不已。記者白錫鏗／攝影
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醫師情書畢業典禮

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