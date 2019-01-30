行政院前誤射子彈 原來是屠夫攜豬隊友上酒店

2019-01-30 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市4名男子今（30）早7時許駕駛一輛白色賓士車行經忠孝東路、行政院前時，誤用道具手槍擊發一枚子彈，隨後到萬華區環河南路上一間旅店休息，警方於案發5小時內將4人帶回，詢後將4人依恐嚇危害安全罪嫌罪嫌送辦。

駐守在行政院的保六警方今早7時許在忠孝東路慢車道上拾獲一枚彈殼，轄區中正一分局警方經調查後，於案發5小時內尋獲犯案4人所駕賓士車，並在4人身上查獲道具手槍（含彈夾）一把、道具子彈42枚，及開山刀、鋁製球棒各一，警方隨後將4人帶回偵詢。據了解，4人案發前剛從台北市東區一間酒店飲酒狂歡後離開，由吳姓男子駕駛車輛，施姓車主坐在副駕駛座，曾、簡姓男子坐在後座，把玩施男持有的一把道具手槍。

4人向警方供稱，一行人離開酒店後，準備回萬華區的住家，不料簡男玩瘋頭，將手槍伸出窗外，不小心扣下板機，擊發一槍後才將彈殼遺落在忠孝東路慢車道上，4人因受到驚嚇，一度駕車在案發現場迴轉，隨後也不敢回家，才到萬華區環河南路上找一間旅店休息。