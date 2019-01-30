行政院前開槍掉殼逮4男 警方：車上玩槍不慎擊發

2019-01-30 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



駐守在行政院的保六警方今（30）天上午7時許在行政院前、忠孝東路慢車道上拾獲一枚彈殼，轄區中正一分局警方將子彈殼帶回送驗後，確定無殺傷力。記者李隆揆／翻攝 分享 facebook

駐守在行政院的保六警方今天上午7時許在行政院前慢車道上拾獲一枚彈殼，轄區中正一分局警方將子彈殼帶回送驗後，確定無殺傷力，鎖定特定車輛追查，稍早逮捕到4名涉案年輕男子，初步了解，4人當時在車內玩槍才不慎擊發。

轄區中正一分局警方表示，上午7時許接獲報案，稱在行政院附近發現彈殼，經送驗後確定該子彈無火藥、無彈頭、無殺傷力。據了解，該枚子彈應是以道具槍擊發的空包彈，警方目前已調閱監視器畫面，鎖定一輛自忠孝東路由東向西方向行駛的自小客車追查當中，詳細案情仍有待警方進一步釐清。