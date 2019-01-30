餵女友吸毒助「性」赤裸暴斃 酒店少爺得賠551萬

2019-01-30 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子蔡明穎前年初提供過量的搖頭丸給張姓女友施用，導致張全身抽搐無力，他竟未將女友送醫急救，反灌食牛奶和蜆精，企圖讓張催吐，但張仍中毒休克死亡，他見女友身亡也未報警，還出門買飲料，再返家吸毒。一審依轉讓禁藥致人於死罪判9年徒刑，二審改判刑8年。民事部分，台北地方法院判蔡應賠償551萬餘元，可上訴。

判決指出，蔡2016年12月底在租屋處多次提供MDMA、搖頭丸、毒品咖啡包給張施用，另張2017年1月1日晚間出門，直到隔天清晨才返家，沒有充足睡眠和飲食，蔡仍持續每兩小時讓張施用搖頭丸，總共吃了5顆。

張眼神渙散、身體發抖，隨後抽搐、全身無力，最終失去意識。蔡為規避刑責，沒有將張立即送醫，只拿毛巾和牙膏讓張緊咬，再灌食牛奶和蜆精，希望讓張催吐，張最後中毒身亡。

蔡見女友死亡也不報警，反而外出購買飲料，再回住處吞搖頭丸和K他命，直到他前女友到租屋處查看，發現他意識不清，且張赤裸地趴在浴室內，趕緊報案。

蔡自稱案發時他是酒店行政，雖然坦承提供毒品給女友施用，但否認犯行，辯稱「我和女友發生性行為，透過吸毒助興」。

一審認為，蔡明知搖頭丸等毒品有高度毒害和危險性，過量可能會致命，且蔡知道女友整夜外出工作沒有休息，竟為助興提神，接連讓張施用搖頭丸，且張死亡時才23歲，蔡也未和張的父親達成和解，除了喪葬費用外，未支付任何賠償，依違反藥事法判9年徒刑；二審則改判8年徒刑。

民事部分，張的父親提告主張，他和前妻離婚之後，獨自扶養女兒長大，女兒過世之後，他精神受到極大打擊，請求醫療費、撫養費和精神慰撫金等，共871萬餘元。

台北地方法院審酌，張死亡時年僅23歲，考量張父喪子之痛，判蔡應賠償551萬餘元，仍可上訴。