尾牙變調 警開6槍鎮壓結束街頭衝突鬧劇

2019-01-30 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



一場公司尾牙演變街頭衝突鬧劇，警方昨晚據報，台北市林森北路、長春路口有一群男子聚集鬥毆滋事，警方趕到時，現場一團混亂，員警為控制場面，一度對空連續開了六槍，驚動附近商家住戶，但滋事男子也乖乖趴下，警方帶回8名滋事男子，其餘二十多人則被驅離，結束一場街頭鬧劇。