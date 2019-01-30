不滿被叫去醫院照顧阿嬤 逆孫持菜刀砍阿公要關6年10月

2019-01-30 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



桃園市駱姓男子因吸毒產生思覺失調症，且擅自停藥，他去年被阿公要求到醫院照顧阿嬤，心生不滿，拿菜刀砍破阿公的頭部，直到外籍看護工對外求救，他才作罷回到房間。一審依殺直系血親尊親屬未遂罪判8年徒刑，另違反保護令判拘役30日，得易科罰金；二審則改判6年10月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

駱曾犯詐欺罪入監服刑，前年12月5日才剛出監，他原本應依法院核發的保護令，遠離阿嬤住處至少100公尺，但他出獄後違反保護令，回家和阿嬤住。他曾因吸食安非他命類毒品引發思覺失調症，須持續服用精神科藥物控制，但他嫌吃藥身體遲鈍且有昏沈感，去年1月自行停藥，導致無法控制情緒。

他1月12日下午4點多，被阿公要求到醫院照顧阿嬤，竟一時不滿和阿公發生口角，最後到廚房拿菜刀，揮砍坐輪椅阿公的頭部，造成各8公分、6公分的頭皮撕裂傷，外籍看護工見狀，嚇得外出找鄰居求救，他見到看護工求救，才停手撿起斷裂的刀刃、握把，上樓回到自己房間。警方到場，在駱的房間垃圾桶找到刀刃與握把分離的菜刀。