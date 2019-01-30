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行政院前拾獲彈殼 警：無彈頭、火藥、殺傷力

2019-01-30 10:57聯合報 記者李隆揆╱即時報導

駐守在行政院的保六警方今（30）天上午7時許在行政院前、忠孝東路慢車道上拾獲一枚彈殼，轄區中正一分局警方將子彈殼帶回送驗後，確定無殺傷力，目前已鎖定特定車輛追查當中。

轄區中正一分局警方表示，上午7時許接獲報案，稱在行政院附近發現彈殼，經送驗後確定該子彈無火藥、無彈頭、無殺傷力。據了解，該枚子彈應是以道具槍擊發的空包彈，警方目前已調閱監視器畫面，鎖定一輛自忠孝東路由東向西方向行駛的自小客車追查當中，詳細案情仍有待警方進一步釐清。

轄區中正一分局稍早由副局長汪大宇出面說明。記者李隆揆／攝影
轄區中正一分局稍早由副局長汪大宇出面說明。記者李隆揆／攝影
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駐守在行政院的保六警方今（30）天上午7時許在行政院前、忠孝東路慢車道上拾獲一枚...
駐守在行政院的保六警方今（30）天上午7時許在行政院前、忠孝東路慢車道上拾獲一枚彈殼，轄區中正一分局警方將子彈殼帶回送驗後，確定無殺傷力。記者李隆揆／翻攝
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行政院槍擊

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