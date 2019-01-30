行政院前拾獲彈殼 警：無彈頭、火藥、殺傷力

2019-01-30 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



駐守在行政院的保六警方今（30）天上午7時許在行政院前、忠孝東路慢車道上拾獲一枚彈殼，轄區中正一分局警方將子彈殼帶回送驗後，確定無殺傷力，目前已鎖定特定車輛追查當中。