菜刀砍死女友裝殉情 下跪賠償改判15年

2019-01-30 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子李國琳懷疑陳姓女友另結新歡，拿菜刀朝她頭部劈砍，女友死亡，他偽裝成殉情，謊言被戳破又辯稱是遭狗攻擊才會誤傷女友，新北地方法院依殺人罪判李無期徒刑，褫奪公權終身。高等法院以李有向家屬下跪、試圖賠償20萬元等情，改判他15年徒刑，褫奪公權10年。李聽聞判決結果，未表示意見。

酗酒的李國琳與陳女事發前就常因感情問題爭吵，去年3月17日凌晨，他撞見陳女和許姓前男友在公園飲酒，因為想將人帶回家被拒絕，出言辱罵、摑陳女，許不悅，李被逼下跪道歉。李事後心生不滿，返家後預藏菜刀和水果刀，等到陳女上午回來之後，質問了幾句「是不是不要我了」，就拿刀朝她頸部攻擊，陳女失血過多死亡。

李殺死女友後，也拿菜刀朝自己頸部劃了一刀，打電話向119求救「不想死了」，偽裝成情侶殉情，但陳女飼養的土狗也在行凶過程被他砍傷，為了解釋，他又改口「為了砍狗誤傷女友」，但說法未被新北地院採信。

新北地院認為，李國琳是因被害人想要跟他分手，懷疑被害人已另結新歡，受刺激而起殺機，案發當日也有持刀自刎，並撥打電話通知警消人員到場，事後有意上香道歉、抄寫佛經，認為他良心未泯，判他無期徒刑。

高院審理時，公訴檢察官認為李慣性傷害女性，至今也未賠償被害人。但李的辯護律師說，被害人的爸爸、兒子在一審時說了許多無關事實的話，像是李叫被害人去借錢等，這都影響到法官的量刑，希望高院能調查對李有利的證據。