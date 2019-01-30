親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
防堵兒虐補破網
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

菜刀砍死女友裝殉情 下跪賠償改判15年

2019-01-30 10:47聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子李國琳懷疑陳姓女友另結新歡，拿菜刀朝她頭部劈砍，女友死亡，他偽裝成殉情，謊言被戳破又辯稱是遭狗攻擊才會誤傷女友，新北地方法院依殺人罪判李無期徒刑，褫奪公權終身。高等法院以李有向家屬下跪、試圖賠償20萬元等情，改判他15年徒刑，褫奪公權10年。李聽聞判決結果，未表示意見。

酗酒的李國琳與陳女事發前就常因感情問題爭吵，去年3月17日凌晨，他撞見陳女和許姓前男友在公園飲酒，因為想將人帶回家被拒絕，出言辱罵、摑陳女，許不悅，李被逼下跪道歉。李事後心生不滿，返家後預藏菜刀和水果刀，等到陳女上午回來之後，質問了幾句「是不是不要我了」，就拿刀朝她頸部攻擊，陳女失血過多死亡。

李殺死女友後，也拿菜刀朝自己頸部劃了一刀，打電話向119求救「不想死了」，偽裝成情侶殉情，但陳女飼養的土狗也在行凶過程被他砍傷，為了解釋，他又改口「為了砍狗誤傷女友」，但說法未被新北地院採信。

新北地院認為，李國琳是因被害人想要跟他分手，懷疑被害人已另結新歡，受刺激而起殺機，案發當日也有持刀自刎，並撥打電話通知警消人員到場，事後有意上香道歉、抄寫佛經，認為他良心未泯，判他無期徒刑。

高院審理時，公訴檢察官認為李慣性傷害女性，至今也未賠償被害人。但李的辯護律師說，被害人的爸爸、兒子在一審時說了許多無關事實的話，像是李叫被害人去借錢等，這都影響到法官的量刑，希望高院能調查對李有利的證據。

高院判決指出，審理期間，李有向被害人家屬下跪；事發前他因看到女友和「舊愛」在一起而醋性大發，要求她返家不果而衝突，否遭許逼下跪，受到了刺激。高院認為李不符自首要件，但行凶後有打電話救援，他原本收拾好行李，大可遠走高飛，但他沒逃，可見良心未泯。另外，李有誠意拿出僅有的積蓄，試圖賠償20萬元，合議庭皆認為是撤銷、改判理由。

男子李國琳懷疑陳姓女友另結新歡，拿刀刺死她，新北地院依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公...
男子李國琳懷疑陳姓女友另結新歡，拿刀刺死她，新北地院依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，高等法院今撤銷原判決，改判15年徒刑，褫奪公權10年。記者王宏舜／攝影
分享

新北情侶行李

相關新聞

行政院前開槍掉殼逮4男 警方：車上玩槍不慎擊發

2019-01-30 12:53

長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33

行政院前彈殼是4屁孩玩槍擊發 警方：無關政治

2019-01-30 13:01

嘉義虐嬰父母否認犯行 法院裁定延押

2019-01-30 12:56

影／行政院門口驚見彈殼 誰放的？警找到人了

2019-01-30 12:35

「我相信我先生不是最後一個」 醫師娘籲重視精障殺人

2019-01-30 11:50

餵女友吸毒助「性」赤裸暴斃 酒店少爺得賠551萬

2019-01-30 11:43

尾牙變調 警開6槍鎮壓結束街頭衝突鬧劇

2019-01-30 11:42

中正二分局偵查佐涉賣大麻 北檢聲請延押

2019-01-30 11:19

影／台商經商失敗回台製毒 查扣毒品可毒害12萬人次

2019-01-30 11:08

行政院旁傳槍響 蘇貞昌：讓警方處理

2019-01-30 11:04

行政院前拾獲彈殼 警：無彈頭、火藥、殺傷力

2019-01-30 10:57

追出狠心父母虐兒不只一件 嘉義檢方起訴從重量刑

2019-01-30 10:46

找妹要錢殺死台中知名牙醫 一審判無期徒刑

2019-01-30 10:37

行政院旁傳槍響並拾獲彈殼 警方：鎖定一輛轎車

2019-01-30 09:43

太敏感！ 行政院門口清晨驚見一枚彈殼

2019-01-30 09:25

派出所在附近…少年開30槍示威 立即被捕

2019-01-30 01:16

國道殺妻未遂 嫌犯收押

2019-01-30 01:04

4億元K他命 痱子粉掩護來台

2019-01-30 01:01

越南團脫逃案發滿月 首位女性遣返過年

2019-01-29 23:04

國道殺妻再撞翻她 檢方指狠夫恐逃亡法院裁押了

2019-01-29 22:11

網購減肥酵素被影射含毒？ 生產商出示證明消毒

2019-01-29 20:27

男國道殺妻再狠撞 檢憂「反覆傷害」聲押他

2019-01-29 18:59

影／警方春安首日查獲大批槍彈 犯嫌辯稱去吃宵夜

2019-01-29 18:21

派出所旁連開30槍 新莊勇警狂奔追上壓制

2019-01-29 16:35

越南客脫團89人到案 首名遣返者喜極而泣

2019-01-29 16:11

「斬手專案」逮捕11名車手 永和警斬斷詐欺產業鏈

2019-01-29 15:51

不當約談空服員？長榮3點聲明：保護員工火速求證

2019-01-29 15:19

託友人討債沒討到還被索上萬報酬 拿菜刀嗆聲遭送辦

2019-01-29 15:18

農曆春節近 首名觀宏脫團旅客返鄉過年

2019-01-29 15:13

國道殺妻7刀！老公：她說神明指示不能同房 惹怒我

2019-01-29 15:12

影／通緝犯竄逃塞車卡死 勇警掏槍甕中捉鱉1打3

2019-01-29 13:57

K毒冒充泰國知名痱子粉 調查局破獲323公斤逮3人　

2019-01-29 13:49

派出所隔壁叼著菸猛開30槍 警秒衝出把他撲倒按地上

2019-01-29 13:43

求愛不成竟罵她妓女 下場是遭痛毆住院昏迷半年

2019-01-29 12:20

派出所旁囂張開20餘槍 員警拔槍喝止歹徒繼續扣扳機

2019-01-29 12:18

新潮流辦公室遭砸 段宜康：江添福指控非常不公平

2019-01-29 12:12

空姐受辱長榮未定預防計畫 桃市將裁罰3到15萬元

2019-01-29 12:11

台中海七酒店爆消費糾紛 11狂男拿滅火器噴櫃台

2019-01-29 11:51
看更多

熱門文章

整鼻半年後近照曝光！「太陽花女王」劉喬安讓人認不出

2019-01-29 16:46

長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33

男童昏迷成植物人 多產夫妻涉嫌長期虐兒被起訴

2019-01-29 15:50

「想讓人咬一口」 華航機師強拉空姐進廁所判賠10萬元

2019-01-30 09:45

刁民嗆警拒盤查還說警察道歉 保安警察大隊打臉他

2019-01-29 17:12

老闆不給資遺費 女會計這麼做要到錢

2019-01-29 20:33

就為了領鉅額保險 大學生和父眼睜睜看母墜崖

2019-01-30 12:10

廠商未照SOP鋪防火墊釀火災 遠東紡織將究責包商並停權

2019-01-29 16:20

國道殺妻7刀！老公：她說神明指示不能同房 惹怒我

2019-01-29 15:12

花蓮資深教師謝明賢自撞路樹亡 校長嘆人生無常

2019-01-29 16:38

機車直切被撞翻 轎車行車記錄器也錄下驚人事實

2019-01-29 23:36

接到陌生來電誤以為詐騙 他聊了1分鐘劇情神展開

2019-01-29 16:57

交往18年將進禮堂女友枉死 男子籲重視車禍現場處置

2019-01-29 22:07

父8刀殺死追他女兒運將 法官同情輕判僅6年半

2019-01-29 20:16

駕駛嗆警「亮證件」躲過路檢 網友痛斥：刁民！

2019-01-29 16:34

中和阿興滷肉飯評價幾近滿分 一份「A餐」暖哭網友

2019-01-30 10:01

男大生涉午休染指女童 幼兒園：只答應他睡角落

2019-01-29 16:55

影／遠東紡織大火獲控制 消防局：生產線保住了

2019-01-29 15:10

過年前發生死亡車禍 金門大學進修部學生不幸枉死

2019-01-29 20:15

辦公室婚外情 變互相毀滅

2019-01-30 00:58

台東少年玩煙火 手掌慘被炸指頭噴飛30公尺

2019-01-30 11:07

越南客脫團89人到案 首名遣返者喜極而泣

2019-01-29 16:11

施明德參選總統沒過連署門檻 最高行：釋字468宣示合憲

2019-01-29 18:03

不當約談空服員？長榮3點聲明：保護員工火速求證

2019-01-29 15:19

台商當共諜 誘調查官盜拍機密

2019-01-30 00:47

桃園電子大廠員工宿舍遭火舌吞噬 3員工送醫

2019-01-30 00:22

18歲的他結新歡與舊愛離婚 新歡家人反對兩頭空

2019-01-29 20:32

追出狠心父母虐兒不只一件 嘉義檢方起訴從重量刑

2019-01-30 10:46

滅火器亂噴金山公共浴池變雪屋 2男落網說只為好玩

2019-01-30 09:11

中山高轎車竄火 好心水泥車司機臨停助撲滅

2019-01-29 15:39

遭控不當約談空服員？長榮航重砲反擊

2019-01-29 18:38

大媽火鍋店掉6張紙鈔 影城4年輕員工撿走瓜分被法辦

2019-01-29 16:15

國道殺妻再撞翻她 檢方指狠夫恐逃亡法院裁押了

2019-01-29 22:11

澎湖1醫生被控虐兒 2兒學籍未移轉難入學

2019-01-29 17:04

派出所旁連開30槍 新莊勇警狂奔追上壓制

2019-01-29 16:35

假裝拉筋偷錢包 警2百米外逮人

2019-01-30 10:58

遭提當選無效郭明賓請辭 律師：判決確定仍可遞補

2019-01-29 16:35

行政院旁傳槍響並拾獲彈殼 警方：鎖定一輛轎車

2019-01-30 09:43

10年後忽聞媽媽死訊…流浪漢啜泣

2019-01-30 01:25

找妹要錢殺死台中知名牙醫 一審判無期徒刑

2019-01-30 10:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top