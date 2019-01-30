追出狠心父母虐兒不只一件 嘉義檢方起訴從重量刑

2019-01-30 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



黃姓夫妻去年10月涉嫌虐死2個月大的女嬰，嘉義地檢署追查出夫妻倆的大兒子死因不單純，今天提起公訴。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

嘉義縣去年10月發生虐兒案，黃姓夫妻（在押中）不堪2個月大的女嬰哭鬧聲，黃父用毛巾勒住女嬰頸部、衣架敲打女嬰頭部，黃妻在旁冷眼旁觀未上前制止，直到黃妻發現女嬰沒有呼吸心跳，才趕緊將女嬰送醫，到院後仍不治；嘉義地檢署進一步追查黃的大兒子死因不單純，今天以殺人罪和過失致死罪將兩人提起公訴，並建請法院從重量刑。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧、法醫師石台平在案件發生後解剖女嬰，死者身形瘦成皮包骨，明顯營養不良，頭部有鈍器之外的傷；陳靜慧調閱女嬰當時出生時的體重為2620公克，死亡時為2700公克，顯然黃姓夫妻明知未滿3個月的幼童需要靠定時餵奶給予營養維持生長，但兩人並未按時餵奶，導致女嬰發育不良，受到飢餓、營養不良的症狀。

陳靜慧調查發現，黃姓夫妻並非新手父母，3年前所生的大兒子當時未滿3個月，猛烈搖晃男嬰意圖安撫哭鬧的男嬰，又曾害男嬰頭部撞擊到浴室金屬門框，3年前2月2日男嬰出現口吐白沫、身體癱軟，被送到醫院診治，醫師診斷男嬰受虐性腦傷併多重器官衰竭、硬腦膜下出血等症狀，搶救後仍不治身亡。

石台平檢視男嬰的解剖報告，判定男嬰是因為搖晃症候群致死，確定為他殺。

黃父在偵查庭上坦承男嬰頭部曾撞擊到浴室的金屬門，但未對男嬰施暴，並否認拿鈍器毆打女嬰；黃妻坦承未適量給予女嬰營養照顧，否認未適當照料男嬰。

陳靜惠認為黃姓夫妻身為人父母，為盡其照護義務，反而任意對年僅2、3個月大的嬰兒施以暴力行為，對生命價值的輕蔑態度，實非可取，今天依殺人罪和過失致死罪提起公訴。