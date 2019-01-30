找妹要錢殺死台中知名牙醫 一審判無期徒刑

2019-01-30 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市賴姓男子患有思覺失調症，去年涉嫌找胞妹要錢時，殺死王姓牙醫、造成多名護理師受傷，台中地院今早宣判。圖／報系資料照 分享 facebook

台中市賴姓男子患有思覺失調症，去年到牙醫診所找擔任助理的妹妹被擋，持刀殺死王姓牙醫師、及殺傷羅姓、翁姓護理師，法院審理時，賴未向家屬道歉，賴僅稱「死後到地下跟死者道歉」，並稱精神鑑定報告指他喪失行為能力，王妻則稱賴嫌用有精神疾病當免死金牌，若輕判，法律還有公平正義嗎？」，全案今早在台中地院宣判，判賴無期徒刑、褫奪公權終身。

王家屬提起刑事負帶民事求償，王妻求償1265萬、王的子女求償400萬；受傷的羅姓、翁姓護理師各求償100萬、423萬餘元，被害人家屬共求償2188萬餘元。刑庭法官以全案複雜，將求償部分移民事庭審理。

辯論庭時，死者王姓牙醫師的妻子哭著說「我先生為了保護賴家女兒而身亡，診所也因為被人說是凶宅，沒人敢來看病，現在薪水都發不出來，賴嫌卻用有精神疾病當免死金牌，我們到底做錯什麼？若是輕判，法律還有公平正義嗎？」

兩名受傷護理師的丈夫說，妻子遭殺傷後，迄今還在做惡夢，法官若以賴男罹思覺失調症輕判，以後放出來，「我們會很害怕，我們該怎麼辦？」

檢方查出，賴因思覺失調病症從1996年至2015年，在醫院接受門診治療，領有重大傷病免自行部分負擔證明卡，自認情況好轉，未再就診。

檢警調查，賴的妹妹自幼活潑人緣佳、受關注，使他相對無表現，兄妹感情疏離，成年後見妹妹未幫忙整理家務，不將工作所得貼補家用，認為妹妹不孝、對他不敬，並將他的不順遂歸咎於妹妹。

去年3月間，兄妹又因言語生隙，長期蓄怨結果，賴男心生不滿，5月間獲悉妹妹、妹婿出國旅遊，即向牙醫診所打探何時回國，櫃檯人員因受賴的妹妹囑託，即說不在、未上班、這禮拜都沒班，引起賴更 加不滿，心萌殺意。

去年5月24日，賴騎車前往牙醫診所，預備殺害妹妹，賴的妹妹 接到父親通知哥哥要來殺她，向診所請假，藏匿在診所3樓辦公室。

賴抵達牙醫診所後，詢問在櫃台妹妹去向，所方人員告知未在班，賴聽後不滿，佯稱「我有東西要拿給她，你可以幫我拿給她嗎」，使所方人員疏於防備，再持刀刺羅姓女護士頸部，翁姓女護士聽到羅女尖叫，衝向櫃台查看，也遭羅刺傷胸部。

賴見王姓醫師走向櫃台，持刀攻擊王的左下顎，再朝王的頸部刺入，致王受重傷，因大量流血休克失去意識，隨後賴又朝翁女頸部刺擊，致翁氣管破裂、呼吸衰竭，王被刺傷後，送醫急救不治。