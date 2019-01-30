長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33 聯合新聞網 綜合報導



長榮航空空服員日前發生遭外籍乘客逼迫協助如廁，引起軒然大波。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日前長榮一名空姐出面淚訴受辱，在機上被迫幫一位外籍乘客擦屁股，也讓外界對於這名外國人的離譜要求行徑感到憤怒，而李敖的長女李文今日更在臉書上爆料該名外國人的真正身份。

李文寫說，長榮空姐幫老外擦屁股事件轟動到了國外，很多國際媒體也都好奇這名老外是誰，她表示，該老外於1955年出生，住在加州及亞利桑那州，他曾經在1981年12月1日拿到律師執照，到了1986年1月1日執照就沒有了。

2017年他還告過美國的廉價航空公司JetBlue，罪名是「人身傷害」，但後來被法官駁回後，「日後不得再對被告提起相同訴訟。」李文還說，當時他請的律師很一般，跟航空公司請來的三個大律師比較，雙方陣仗差很多。

李文進一步寫信給當年幫JetBlue打官司的那三位大律師，問說他們有沒有看到長榮這則新聞，他們則回憶說，該名老外確實曾要求機場幫他推輪椅的人協助他上廁所，不過工作人員拒絕了他。

此外，李文也說，有網友曾經在馬尼拉飛美國的班機看過這名老外，他當時帶了7、8個皮箱，地勤要他合併在一起，第一個皮箱打開全是錄像機，第二個打開，裡頭20多個保險套都掉出來，旁邊一堆人在大笑。

另方面，李文還爆料說，事實上當天幫那名老外擦屁股的不只是事務長及空服員，還有一個更資深的巡航機長，換句話說，一共是三個人輪流幫他擦屁股，讓她更疑惑的是，事件發生至今，為何只有空服員出面，資深的長官為何都躲在背後不出來力挺自家空服員？