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網購減肥酵素被影射含毒？ 生產商出示證明消毒

2019-01-29 20:27聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市1名蔡姓男子8日開車在蘆洲區被警方查獲攜帶開山刀和自稱網購的熱門減肥產品「俏妃糖」，被員警驗出含有毒品卡西酮成分。

生產銷售俏妃糖的台南市艾客有限公司今天發表聲明指稱，該產品送驗不含西藥和毒品成分，品質符合國家衛生安全標準，對於市面上許多仿冒偽劣產品，將委請律師蒐證提告，以保障消費者權益，同時捍衛品牌形象。

警方當時在車上發現1個小紙箱，24歲蔡姓車主聲稱，是女友幫忙網購的減肥產品，還主動請員警拆開化驗，不料員警用檢驗試劑一測，發現含有卡西酮類毒品成分，蔡男當場傻眼。

他被帶回派出所，不斷強調這90包「俏妃糖」減肥酵素膳食纖維產品，真的是從網路購買，還出示購物訂單明細，辯解才剛去超商取貨付款，且紙箱外有物流貼紙。

警方為慎重起見，另取樣1包再驗，仍驗出卡西酮成分，雖然初步無法證實蔡男是買到含毒品成分商品，或自行加工，最後仍依持有毒品和刀械嫌疑，將蔡男依違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法移送地檢署，檢察官複訊後讓蔡男無保請回。

由於蔡男曾向警方出示「俏妃糖」網購訂單明細，17日各媒體的新聞報導雖未明指產品名稱，卻有可辨識的照片刊出。艾客公司負責人劉庭華指出，看到新聞深感委屈，覺得無端受到波及。

她說公司成立於2017年9月，主要經營保健食品、保養品、彩妝類產品製造、代工、銷售，其中俏妃糖2017年10月上市以來廣受好評，目前每月仍有大約15萬包的銷售量。

該產品是台灣製造，2018年3月曾送SGS實驗室化驗，證實不含312種西藥成分。1月17日新聞報導之後，隔天再送另1家第三方公正單位檢驗，詮昕科技公司實驗室再度證實不含84種毒品成分及先驅原料，確認未含任何毒品卡西酮成份。

劉庭華強調，艾客公司產品無論生產過程、品質與原料使用，均符合國家衛生安全標準，且公司的形象與商譽建立不易，此次無端收到波及，造成數萬包退貨，損失極大，深感遺憾。

由於市面上發現許多仿冒偽劣產品，內容來源不明恐危害健康，亦嚴重侵害艾克公司權益，已委請律師蒐證，一旦發現侵權必將提告。且社會上毒品橫行，許多毒品咖啡包都用假的咖啡包，掛羊頭賣狗肉，因此呼籲消費者注意防偽，購買時可請賣家出示艾客公司授權書，確保買到正品。

生產「俏妃糖」的艾客公司出示SGS檢驗證明，說明產品安全無虞。圖／艾客公司提供
生產「俏妃糖」的艾客公司出示SGS檢驗證明，說明產品安全無虞。圖／艾客公司提供
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生產「俏妃糖」的艾客公司再找另1家實驗室檢驗，證明產品不含毒品成分。圖／艾客公司...
生產「俏妃糖」的艾客公司再找另1家實驗室檢驗，證明產品不含毒品成分。圖／艾客公司提供
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生產「俏妃糖」的艾客公司再找另1家實驗室檢驗，證明產品不含毒品成分。圖／艾客公司...
生產「俏妃糖」的艾客公司再找另1家實驗室檢驗，證明產品不含毒品成分。圖／艾客公司提供
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生產「俏妃糖」的艾客公司再找另1家實驗室檢驗，證明產品不含毒品成分。圖／艾客公司...
生產「俏妃糖」的艾客公司再找另1家實驗室檢驗，證明產品不含毒品成分。圖／艾客公司提供
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生產「俏妃糖」的艾客公司出示SGS檢驗證明，說明產品安全無虞。圖／艾客公司提供
生產「俏妃糖」的艾客公司出示SGS檢驗證明，說明產品安全無虞。圖／艾客公司提供
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艾客公司表示，商品有投保產品責任險。圖／艾客公司提供
艾客公司表示，商品有投保產品責任險。圖／艾客公司提供
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警方在蔡姓男子車上找到減肥產品，當場驗出毒品成分。記者林昭彰／翻攝
警方在蔡姓男子車上找到減肥產品，當場驗出毒品成分。記者林昭彰／翻攝
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蔡男（左）聲稱商品是在網路上購買的。記者林昭彰／翻攝
蔡男（左）聲稱商品是在網路上購買的。記者林昭彰／翻攝
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毒品減肥網購

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