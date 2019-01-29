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正視中國統戰壓力：終於「撿到槍」的「辣台灣」

影／警方春安首日查獲大批槍彈 犯嫌辯稱去吃宵夜

2019-01-29 18:21聯合報 記者李承穎╱即時報導

臺北市保安警察大隊第三中隊員警今天凌晨2時許，在臺北市萬華區環河南路與桂林路口執行路檢勤務，見一台車上擠滿四男二女，其中兩男還是17歲少年，警方將他們攔下盤查，在前座的許姓男子（21歲）神情緊張，警方盤查車子，才發現駕駛座下方有改造手槍，前座腳踏墊彈夾兩顆，許男坦承所有，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

警方指出，先在後車廂黑色火藥粉1罐、各式子彈103發及改造槍枝零組件1批，遂喝令所有人下車，才在前座搜尋到槍枝，起出無人承認所有，警方告知將採集槍彈生物跡證比對後，許才坦承持有。

許供稱，他們一行人是從新北市土城區到台北市大同區去吃宵夜，槍彈來源為不知真實姓名的友人所寄放，沒有要拿槍彈去跟誰火拼。

據了解，許男前年曾騎車與人發生行車糾紛，竟持四十公分的刀械，對被害人作勢揮砍，新北地方法院依恐嚇危害安全罪，處拘役20日，未料仍不學好，被警方查獲槍枝。

警方表示，2名未成年少年是打籃球結識許男等人，都沒有再繼續就學，已通知家屬帶回，並告誡未來不要觸法。

保大員警平時落實路檢勤務，本次能線上查獲改造手槍案件，端賴細心觀察及反應快速，始能將歹徒繩之以法，對於社會治安有莫大的貢獻。保安大隊除公開予以表揚外，對於危害社會治安之非法槍械案件查緝已列為工作重點，期能讓民眾均能有安全、安心的生活環境。

警方查獲大批槍彈。記者李承穎／翻攝
警方查獲大批槍彈。記者李承穎／翻攝
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