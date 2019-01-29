派出所旁連開30槍 新莊勇警狂奔追上壓制

2019-01-29 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區上午所發生的槍擊案，嫌犯已遭到逮捕，目前正在接受偵訊中；案發當下槍聲不斷，民眾紛紛閃避躲入一旁店家，警員聽見槍聲立刻衝出，並且狂奔追上將他壓制在地，阻止可能造成的民眾傷亡，許多人都直呼員警十分勇猛。

陳姓少年（17歲）早上10時許在新莊區化成路對著1間外貿公司，連續開槍30發，而一旁就是頭前派出所和第一銀行，有路過民眾一度以為又是發生銀行搶案急忙閃避，連路上車輛都因槍聲大作紛紛停下，所幸員警即時反應，現場沒有造成任何人員傷亡。

警方將嫌犯逮捕後立刻帶回警局偵訊，但嫌在警局態度還十分囂張，不願配合警方辦案。嫌犯宣稱，犯案所用的改造槍枝是日前上山去賞夜景時意外在草叢發現，案發當下用了2個彈匣各15發子彈；嫌犯母親則是表示，少年平時很乖，是被壞朋友帶壞才會犯下槍擊案。