派出所旁連開30槍 新莊勇警狂奔追上壓制
新北市新莊區上午所發生的槍擊案，嫌犯已遭到逮捕，目前正在接受偵訊中；案發當下槍聲不斷，民眾紛紛閃避躲入一旁店家，警員聽見槍聲立刻衝出，並且狂奔追上將他壓制在地，阻止可能造成的民眾傷亡，許多人都直呼員警十分勇猛。
陳姓少年（17歲）早上10時許在新莊區化成路對著1間外貿公司，連續開槍30發，而一旁就是頭前派出所和第一銀行，有路過民眾一度以為又是發生銀行搶案急忙閃避，連路上車輛都因槍聲大作紛紛停下，所幸員警即時反應，現場沒有造成任何人員傷亡。
警方將嫌犯逮捕後立刻帶回警局偵訊，但嫌在警局態度還十分囂張，不願配合警方辦案。嫌犯宣稱，犯案所用的改造槍枝是日前上山去賞夜景時意外在草叢發現，案發當下用了2個彈匣各15發子彈；嫌犯母親則是表示，少年平時很乖，是被壞朋友帶壞才會犯下槍擊案。
警方因礙於偵查不公開，目前尚未對外說明案情，不過表示會全力進行偵辦。但據側面瞭解，被開槍的外貿公司呂姓負責人則說並未與人結怨，但其弟曾經在外有債務糾紛，不過不清楚與今天被開槍有無關聯；嫌犯則是對外稱，是因為日前玩天九牌被詐賭輸了5、6萬元，才會因此心懷不滿報復，目的就是衝著外貿公司而來。
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