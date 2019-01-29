「斬手專案」逮捕11名車手 永和警斬斷詐欺產業鏈

2019-01-29 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



農曆年前新北市警方壓制詐欺集團，保障人民財產安全，並執行警政署自本月9日起至25日止，規劃為期17天的「第3次全國同步查緝詐欺車手專案行動」，代號「斬手專案」；永和警分局期間破獲詐欺集團，非法地下匯兌集團等，共逮捕詐欺集團15人，查扣不法所得140萬餘元、攔阻詐騙金額175萬元。

永和警分局接獲報案，有歹徒以假冒公務機關誆稱「銀行資金遭凍結」、「代為接管銀行款項」等老套手法，居然仍詐騙轄內被害人達400萬元；分局與刑事局共組專案小組，調閱監視器畫面，分別前往台北市、新北市、彰化市、桃園市等處搜索，緝獲詐欺集團成員車手11名、地下匯兌業者4人。

警方調查，地下匯兌業者長年來以服裝行非法經營地下匯兌（俗稱水商），並提供詐欺集團進行贓款洗錢，不法所得達2483餘萬元，分局查扣犯嫌銀行保險箱115萬元；加上其他不法所得共140萬2791元，另外，專案期間攔阻詐騙金額也達175萬元。

永和分局執行斬手專案發現，詐騙集團成員趨向年輕化， 車手年齡最小僅18歲，偵查隊長林振瑞並呼籲，寒假已至，家長們要多注意孩子交友情形，切勿誤入歧途擔任詐欺集團車手。