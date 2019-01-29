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影／春安首日 台南警查毒兩件

2019-01-29 15:42聯合報 記者周宗禎╱即時報導

警方年度「春安工作大戲」昨天深夜再度登場，正式名稱「加強重要節日安全維護工作」首日大橋、永康派出所攔檢發現毒品，偵查隊今天上午也查獲10包安非他命，「展現維護治安決心」。

警方表示，大橋派出所員警在中山東路與中華二街口查獲王姓女子非法持有不明藥物，經初步檢驗屬K他命、重0.62公克，永康派出所在埔園街查獲鄭姓男子持有K他命、重1.6公克，今天都依法送辦。

偵查隊則是上午在大內區查獲49歲郭姓女子持有二級毒品安非他命10包、毛重約17.86公克，偵查隊去年查獲因偽造文書案遭通緝的郭女時，承辦員警懷疑她有使用毒品，搜集相關事證後聲請搜索票上門，在郭女衣物收納盒查獲安非他命，郭女坦承販毒，警方依違反毒品危害防制條例偵辦。

永康分局表示，分局規劃優勢警力，針對特定營業場所和轄區治安要點實施「擴大臨檢」、「取締酒後駕車」及「防制危險駕車」等勤務，分局長戴崇賢帶隊路檢臨檢，針對轄區特種營業場所及青少年易聚集處所加強查緝，並防止聚眾滋事，要展現維護轄區治安決心。

警方春安工作將持續到春節過後2月11日共15天，主打「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，工作重點保護民眾存提款安全、交通疏導作為、幫助失蹤人口返家團圓、民眾舉家外出住居安全維護及結合民力服務社區。

春安工作首日，台南永康警方查獲毒品。圖／翻攝畫面
春安工作首日，台南永康警方查獲毒品。圖／翻攝畫面
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春安工作首日，台南永康警方臨檢特定場所查獲毒品。圖／翻攝畫面
春安工作首日，台南永康警方臨檢特定場所查獲毒品。圖／翻攝畫面
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春安工作首日，台南永康警方查獲毒品。圖／翻攝畫面
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春安工作首日，台南永康警方查獲毒品。圖／翻攝畫面
春安工作首日，台南永康警方查獲毒品。圖／翻攝畫面
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毒品臨檢偽造文書
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