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影／通緝犯竄逃塞車卡死 勇警掏槍甕中捉鱉1打3

2019-01-29 13:57聯合報 記者林昭彰╱即時報導

39歲林姓通緝犯昨天下午4時許，駕駛賓士轎車在新北市三重區拒絕警察盤查，直接加速逃逸衝上忠孝橋引道，不巧前方剛好是大卡車，就算想撞也撞不開，後方又因交通尖峰時段，馬上被車陣堵死，警員陳俊良單槍匹馬追上，立刻掏槍逮人來個甕中捉鱉，車上搜出手槍和毒品

三重警分局交通分隊警員陳俊良，昨天下午騎乘重機巡邏，在三重區中華路、三民街口看見1輛賓士轎車逆向行駛，趨前攔查時，林姓駕駛立即加速逃逸，由中華路衝上忠孝橋引道。

陳俊良追上前發現前方剛好是預拌混凝土大卡車，立刻超前示意停下來擋住嫌犯去路，利用匝道的封閉性，加上後方來車1輛接著1輛堵死，嫌犯一度倒車想要衝撞，但完全被卡死根本進退不得。

警方當時雖然只有1人單騎，馬上掏槍衝上前逮人，車上3名男子只好乖乖下車抱頭蹲地。當時正值交通尖峰時段，許多汽機車堵在車陣動彈不得，眾目睽睽目擊警察英勇1打3，事後有人拍照貼上臉書社團讚揚，並描述快打部隊支援警力神速，3分鐘內就趕抵。

警方稍後在車上搜出改造手槍1把、子彈4顆及毒品菸1包，清查發現39歲林姓駕駛，一共被台北和新北地檢署發布4條毒品、槍砲通緝，車上乘客28歲黃姓、24歲李姓男子也都有毒品、槍砲前科。

林嫌接受偵詢時供稱，當時3人共乘1車準備返回蘆洲住處，行經三重因為路況不熟才會逆向行駛，但警方認為他說謊，其實應該熟門熟路才會選擇衝忠孝橋，萬一被他上了橋，台北市端可銜接環快、市民高架等路線四通八達，到時候警員恐怕不好追。

但賊星該敗遇到塞車，加上警員陳俊良處置得宜，在上橋引道就被甕中捉鱉。警方偵詢後將3人分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例、通緝案件移送法辦。

警員陳俊良（左一）臨危不亂處置得宜，１人獨當逮捕３名飛車逃脫的嫌犯。記者林昭彰／...
警員陳俊良（左一）臨危不亂處置得宜，１人獨當逮捕３名飛車逃脫的嫌犯。記者林昭彰／翻攝
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警員陳俊良一夫當關，獨自逮捕３名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
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民眾PO網讚揚警方英勇作為。記者林昭彰／翻攝
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嫌犯車上搜出手槍和子彈。記者林昭彰／翻攝
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毒品通緝
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