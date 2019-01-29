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K毒冒充泰國知名痱子粉 調查局破獲323公斤逮3人　

2019-01-29 13:49聯合報 記者林伯驊╱即時報導

毒品集團藏毒在知名「SNAKE BRAND」痱子粉罐中走私進口。記者林伯驊／攝影
毒品集團藏毒在知名「SNAKE BRAND」痱子粉罐中走私進口。記者林伯驊／攝影
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K毒竟涉夾藏在泰國知名爽身痱子粉「SNAKE BRAND」進口，遭攔截查獲！調查局南機站今天指出，本月8日基隆關發現貨櫃進口2萬多罐痱子粉，其中5840罐內，以塑膠袋裝K他命，外包鋁箔紙，放入罐內後填充痱子粉，企圖走私闖關，循線逮捕3人依毒品罪嫌送辦，莊姓、施姓男子遭羈押，陳姓男子3萬交保，正深入追查上下游。

調查局南機站約半年前接獲線報，毒品集團計畫貨櫃，將毒品混充「粉類」貨品一起走私入台，經與關務署、警方及海巡組聯手，追蹤蒐證，並從萬筆資料清查，才縮小範圍鎖定抵台時間範圍，且是與特定痱子粉牌子，但前兩次攔查都無所獲，緝毒人員不動聲色，本月8日在基隆貨櫃場一批2萬多罐痱子粉、2950公斤，果然發現疑有藏毒。

隔天專案小組前往新北五股區成泰路的收貨倉庫，當場拆開痱子粉罐，發現K毒裝在夾鏈袋，並以鋁箔包好，塞入罐中，再填入痱子粉才封罐，由於外觀僅有灑粉的小洞口，緝毒人員先搖晃從聲音辨認，有成塊碰撞聲，再破壞罐子取出毒品，花不少人力及時間，確認共計5840罐夾K毒，共重322.4公斤，逮捕貨主莊姓男子（25歲），移送後法院裁准羈押。

專案小組向上溯源，10天前拘捕幕後實際收貨者施姓男子（36歲）、共犯陳姓男子（21歲），雖兩人不認罪，莊稱是自己一手主導走私毒品，經釐清，經營當鋪業的施姓男子指使莊姓男子租廠房、擔任人頭貨主，陳姓男子協助匯款費用。

南機站緝毒組長李青憲說，犯嫌可能認為用鋁箔紙躲避X光機檢測，及痱子粉強烈香氣避免緝毒犬嗅出，但仍遭掌握；關務署高雄關務長陳金標解釋，X光機掃描穿透35公分鋼板，絕能查出。

緝毒人員從痱子粉外觀查出，疑是泰國知名品牌SNAKE BRAND，但研判應非原廠所為，恐有其他代工廠分裝、封罐，以大品牌掩護運毒，雖從泰國進口，毒品是否也來自泰國？或只是中轉站，將再追查來源及銷售管道。據指，此次查獲K毒恐市值4.8億元，可供96萬人吸食。

緝毒人員搖晃痱子粉罐，聽聲音辨識有無藏毒。記者林伯驊／翻攝
緝毒人員搖晃痱子粉罐，聽聲音辨識有無藏毒。記者林伯驊／翻攝
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調查局南機站查獲K他命夾藏在痱子粉罐中，逮捕施姓貨主（前右）。記者林伯驊／翻攝
調查局南機站查獲K他命夾藏在痱子粉罐中，逮捕施姓貨主（前右）。記者林伯驊／翻攝
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調查局南機站共從進口2萬多罐痱子粉，其中5840罐內，查獲藏K他命。記者林伯驊／...
調查局南機站共從進口2萬多罐痱子粉，其中5840罐內，查獲藏K他命。記者林伯驊／攝影
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緝毒人員一一破壞夾藏毒品的痱子粉罐。記者林伯驊／翻攝
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毒品集團將K毒放夾鏈袋，再包鋁箔紙放入痱子粉罐中，最後填充痱子粉。記者林伯驊／攝...
毒品集團將K毒放夾鏈袋，再包鋁箔紙放入痱子粉罐中，最後填充痱子粉。記者林伯驊／攝影
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調查局南機站此次破獲5840罐有藏毒的痱子粉。記者林伯驊／攝影
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毒品泰國走私
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