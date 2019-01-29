國道殺妻男否認鐵條刺妻 警疑妻跳車意外刺入

2019-01-29 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



孫女跳車後坐在路旁護欄處待援。記者林保光／翻攝 分享 facebook

劉姓男子昨天在國道10號燕巢路段，在車上拿水果刀涉嫌殺孫姓妻子，孫女跳車求生，送醫後暫無生命危險；劉受警詢時病發，今天轉院，由警方戒護中。警方調查，劉否路認另拿鐵條刺妻，孫女也說丈夫沒拿鐵條刺她，但丈夫曾倒車似要撞她。警方懷疑鐵條剛傷孫女可能純是跳車意外受傷，至於劉是否倒車撞妻 ，仍待深入調查。

警方瞭解，昨天上午10點多，當水泥工的劉姓男子（51歲）開車載孫姓妻子（38歲）和1名幼兒，要到高雄市六龜區，經過國道10號燕巢路段，夫妻發生口角，劉拿水果刀涉嫌殺孫女胸部、手、肩等處7刀；孫女在國道跳車求生，劉在近1小時後，向高雄市警旗山分局投案，後來經國道五隊帶回調查，卻突然病發，與妻子都在義大醫院治療，但今天凌晨劉自動轉院，到高雄榮總治療中。

孫女經送醫時，因背部還插著1根長8公分、直徑0.15公分的鐵條，當時警方以為劉以2種凶器涉嫌殺妻。

不過，孫女就醫後向警方表示，不記得丈夫有沒有另拿鐵條刺她，但她跳車後，發現丈夫曾倒車像要撞她。

國道警方昨勘查案發地，發現插在孫女背後的鐵條，像是一般綁鋼筋的粗鐵絲，平時員警也常在路肩發現類似粗鐵條，再經初步察問劉，劉否認另拿鐵條殺妻，警方懷疑，插在孫女背後的鐵條，應是孫女跳車時意外被丟棄路上的粗鐵絲刺入背部。

不過，孫女跳車後是否又遭丈夫倒車衝撞，經警方勘查劉開的休旅車，發現後車門確有血跡及撞擊痕跡，但孫女表示記不太清楚，警方將待劉病情穩定，深入查證供詞。

警方發覺，刺入孫女的鐵條疑是路肩常見的粗鐵絲。記者林保光／翻攝 分享 facebook