台商上吊自殺 留遺書死在樓梯間

2019-01-29 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



台商因久病厭世選擇輕生，連鄰居都大感意外。記者巫鴻瑋／翻攝 分享 facebook

新北市新莊區昨晚11時許，有民眾報案稱在大樓樓梯間撞見有男子上吊自殺，遺體就掛在逃生梯上，警消抵達現場確認男子已明顯死亡，遺書中稱因在大陸、越南皆有投資，疑因工作壓力大導致長期失眠健康狀況亮紅燈，沒想到卻選擇以自殺結束痛苦。

高姓男子（67歲）是名往來兩岸及越南的台商，昨晚10時許在新莊區中央路的住處留下紙條稱「我去五股水碓公園散步」，便離家出門；但家人立刻察覺有異，因時間不早，高男平常並不會選擇在該時間點出門，同時也聯絡不上他，令家人都十分擔心。

沒想到就在接近凌晨12點時，高男就被社區民眾發現在樓梯間上吊自殺，嚇得立刻報警。社區住戶表示，高姓男子一家為人都很隨和，高妻還是社區財務委員，沒想到平時看起來很開朗親切的高男，竟會走上上吊輕生一途。

警方在高男現場遺留的遺書中發現輕生原因，疑似就是因在海外投資，工作壓力十分龐大，導致身體健康出了狀況；據瞭解，高男前陣子才因長期失眠被迫從越南返台休養，但休養期間病情卻未見好轉，甚至出現耳鳴情況。

因男子死亡現場並無他殺或其他可疑跡象，警方研判男子是久病厭世輕生，後續將交由死者家屬處理後事。

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