霹靂警守護新北打擊不法 毒品通緝拒檢逃逸迅速遭逮

2019-01-29 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



為期15天的加強重要節日安全維護工作從昨天晚間開始，為加強新北市轄區治安維護，讓市民歡度溫馨、平安的春節假期，新北保安警察大隊昨晚加強巡邏，在路上看到可疑車輛；員警上前攔查，陳姓駕駛竟加速逃逸，直到撞上路邊車輛才停下，警方將他逮捕，依毒品、毒品通緝、妨害公務等罪移送法辦。

新北市保安警察大隊蒐集大數據資料，分析出轄區治安熱時、熱點，據以彈性規劃勤務及強化巡邏路檢等攻勢勤務，昨天晚間第一中隊小隊長黃智祥率領3名警員在三重區正義北路巡邏，員警發現有一部可疑車輛，立即用警用電腦查詢車主資料；員警發現車主有毒品前科，上前攔查。

41歲陳姓駕駛見警車上前，竟加速逃逸，員警開啟警示燈及警報器，並為顧及用路民眾安全，先在後方尾隨待機，直到陳失控在後竹圍街自撞路旁車輛，導致車輛受損無法再行駛，霹靂員警才上前荷槍實彈將陳制伏。

警方調查，陳姓男子有毒品、強盜、竊盜、詐欺等前科，並不是車主，同時也是毒品通緝犯，車上還有他的周姓女友，2人均因車輛自撞而導致前額受傷；員警先將2人送醫治療，並在陳的車內查獲毒品吸食器，全案訊後依毒品、毒品通緝、妨害公務等罪嫌移送法辦。

新北保大警方深夜落實巡邏，嚴正強力執法，對於毒品通緝犯危險的駕車加速逃逸行為，立即攔截逮捕嫌犯，即時制止可能造成的危害，充分展現警方全力打擊犯罪及查緝不法的決心。

春節治安無假期，新北保大員警春節不休眠，對於不法將持續積極查緝，並澈底有效打擊不法毒品及防制暴力犯罪，全力保障民眾安全及新北優質的治安環境，讓民眾都能時時安居，安心過年。