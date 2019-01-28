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警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56聯合報 記者廖炳棋陳金松╱即時報導

延宕近兩周的高階警察人事，最近逐漸明朗，據了解，部分人事資料已經送交調查局進行忠誠考核，如無意外，基隆市警局長黃明昭可望調升刑事局局長。

警大校長刁建生元月16日退休，外界早盛傳現任桃園市警察局長黎文明受桃園市長鄭文燦力薦接任警大校長一職，其間雖傳出高層有其他人選考量，但最後仍以黎出線；刑事局長蔡蒼柏傳將被安排調警政署副署長，遺缺由黃明昭升任。

黃明昭與綠營關係深厚，一年多前躍過當時的刑事局首席副局長呂春長，先調升基隆市警局長，早已是高層規劃的刑事局長接班人選。

不過黃明昭是警大51期畢業，警界資歷年輕，不僅警界反彈接班太快，連執政黨內部都有異聲，各種傳言放話不斷，連行政部門據傳也曾因此人事產生爭執，迄今沒有交集。

另外，坊間先前傳出台中市警局長楊源明調新北市警局、警政署主秘鍾國文調台中市、警政委員陳國進接桃園市，據了解確是警政署最早規劃版本，但因當時內閣正逢改組，內政部擱置，其間人選多次角力，人選一變再變，如今傳出可能仍照原版本布局。

值得注意的是，台北市警察局長陳嘉昌近日被傳因未受市長柯文哲賞識，加上高層對他有意見，也被列入異動名單；不過此人事有其他人反對，變成政治角力，是否換人仍在未定之天。

警察人事調整向來都是大工程，不少縣市長都希望有推薦權。圖／報系資料照
警察人事調整向來都是大工程，不少縣市長都希望有推薦權。圖／報系資料照
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基隆警局長黃明昭（左）可望出線任刑事局長。圖／報系資料照
基隆警局長黃明昭（左）可望出線任刑事局長。圖／報系資料照
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警察基隆
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