家暴男國道殺妻再衝撞 岳母怒：法官一定要押

2019-01-28 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



國道十號燕巢段今上午發生遭刺跳車求救案，劉姓男子涉持水果刀、鐵條刺殺妻子孫姓女子，孫女跳車求救，還遭劉再倒車撞飛，原本欲二度衝撞，所幸孫女躲在旁邊護欄，劉於是擦撞護欄後，才載著車上2歲兒子直接投案；孫女的母親聽聞此事怒控劉早已有多次家暴，盼法官將這名女婿羈押。

警方了解，劉姓男子（51歲）是水泥工、孫姓妻子（38歲）為美容美髮業，各自曾有過婚姻，生一對四歲、兩歲姊弟，因劉有一段時間沒工作，疑遭妻子碎念，加上妻子兼當乩童，不滿她交友較多、晚上外出晚歸。

孫女的母親透露，兩人是經朋友介紹認識，目前夫妻、1對年幼姊弟、孫女與前夫生的女兒及孫母等人同住仁武區；劉姓男子可能早期賺到錢，會去小賭；約一年前劉中風後，無法工作，個性變得有些自卑，常要求妻子陪在旁，若一不在就會生氣，也會動手毆打妻子，但孫女仍相當照顧他。

孫女母親說，今天劉要求妻子陪他去金獅湖附近的私人診所，抵達後劉又不進去，折返途中，劉突然改口要回去六龜老家問事情，但孫女還有客人預約美髮而拒絕，劉就拿水果刀行凶。孫母痛斥，根本有預謀性，盼法官一定要羈押劉。

國道警第五大隊查出，劉姓男子確實曾兩度被報案家暴，但未申請保護令，此次警方將協助申請法院核發保護令。