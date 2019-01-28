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豬隊友一起去討債 車上玩槍走火射中駕駛後腦

2019-01-28 18:22聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市有數名男子日前一起去討債，返程5人共乘1車行經新莊區提外便道，坐在後座的33歲張姓男子無聊玩槍亂拉滑套造成走火，子彈射進開車的27歲呂姓男子後腦，導致車輛失控撞樹，眾人瞎掰謊稱車禍，但警方鑑識發現異常，張嫌才帶著槍彈自首，被依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方是在24日凌晨1時10分接獲通報，至新莊區提外便道處理「自撞車禍」，當時呂姓駕駛被救護車送到板橋亞東醫院急救，診斷出後腦顱骨破裂、右腦筋脈斷裂，手術後送進加護病房尚未脫險。

警方初步勘查車禍現場時，便發現駕駛座車窗玻璃破裂、地上沒有剎車痕、車體沒有擦撞跡象、駕駛座大片血跡也不像車禍造成。

員警接著擴大調閱監視器，發現當時共有3輛轎車同行，一起由中華路經中環路轉上17號越堤道，行經事故現場，第1輛車突然失控逆向衝撞路旁樹木，因此研判呂男並非車禍受傷，重新鑑識車輛發現疑有彈孔。

警方於是再通知相關人等，張嫌自知難逃，24日晚間9時許，攜帶改造手槍及子彈4發，和同車另3人一起投案。張嫌供稱，當天共有12個人分乘3輛車一起去討債，返程他和20歲鄭姓、28歲林姓、25歲潘姓男子同車，因為邊聊天邊玩槍拉滑套，不慎走火誤擊開車的呂男頭部，慌亂中將傷者送醫並慌稱車禍，警方偵詢後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例將張嫌移送地檢署。

警方採證時發現駕駛座玻璃破裂，不像車禍造成。記者林昭彰／翻攝
警方採證時發現駕駛座玻璃破裂，不像車禍造成。記者林昭彰／翻攝
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開車的呂男後腦中彈，車輛失控衝向路邊撞樹。記者林昭彰／翻攝
開車的呂男後腦中彈，車輛失控衝向路邊撞樹。記者林昭彰／翻攝
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張嫌交出改造手槍及4發子彈。記者林昭彰／翻攝
張嫌交出改造手槍及4發子彈。記者林昭彰／翻攝
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張姓男子在車上玩槍造成走火，竟然射中駕駛的頭部釀成車禍，警方偵詢後依殺人未遂、違...
張姓男子在車上玩槍造成走火，竟然射中駕駛的頭部釀成車禍，警方偵詢後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署。記者林昭彰／翻攝
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車禍殺人
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