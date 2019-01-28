鐵條插背國道狠殺妻 男投案昏厥送醫

2019-01-28 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄劉姓男子今天載孫姓妻子及2歲兒子行經國道十號往東，竟涉嫌刺殺妻子，全身是血的孫女急忙跳車，被後方民眾目擊報案，孫女胸、手臂及肩都有刀傷，送醫時背部還插一根鐵條，現加護病房急救中；劉則當場載兒逃逸，隨後主動到旗山警分局投案，沒想到國道警帶回去偵辦，劉又昏迷也送醫治療。

雙方家屬案發後都到國道五大隊田寮分隊，透露劉之前曾有過婚姻，但與孫女平時的感情不錯，不清楚為何發生糾紛。

警方了解，劉姓男子（51歲）是水泥工，孫女（38歲）從事美容美髮，晚上兼職乩童，育有2歲兒子，但警方初步研判，劉有段時間沒接工作，不喜歡孫女晚間兼當乩童，質疑會因此接觸異性，可能因此發生爭吵。

警方調查，劉姓男子今天上午開進口休旅車載妻兒出門，沿國道十號往東，行經燕巢交流道附近，車內突然發生衝突，劉姓男子持利器攻擊右前座的孫女，導致孫女受傷見血，當場開門跳車摔在槽化線，劉則載兒離去。

上午約10點42分，後方民眾目睹過程立即報案，警消趕到，孫姓女子全身是血，正面多處刀傷，背後還插著一根鐵條，立即送往義大急救，拔出鐵條後現仍於加護病房搶救。

警方原擬調閱畫面以車追人，但11點多劉姓男子主動前往旗山警分局表明要投案，旗山警方通報國道五隊，將他帶到田寮分隊辦公室準備筆錄時，劉卻突然昏厥倒下，家屬指出劉曾2度中風，警方不敢大意，只好請救護車先將他送義大醫院，將待狀況好時再深入詢問案情。