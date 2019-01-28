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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

過年前要讓民眾有感 警政署狂抓近兩千名詐騙犯

2019-01-28 14:44聯合報 記者李奕昕╱即時報導

警政署推動「斬手行動」專案打擊詐騙集團，前年12月及去年3月連兩波掃蕩，今年過年前夕第三波行動，查獲詐團35件，搗破機房10處，帶回1915人，希望降低詐騙案件數及財損，讓民眾有感。

警政署長陳家欽說，過年前現金流通量大，以大數據分析ATM提款熱點，向上溯源追查幕後主嫌，查扣不法所得返還被害人，「讓歹徒不敢、不能、不想從事詐欺！」

刑事局統計，本月9日至25日第三波行動，查獲金主10人、地下匯兌12人、車手頭206人及車手1075人，檢方聲押332人，法院准押275人；警方查扣現金5400萬元、土地7處、房屋2處、車輛12輛，合計總額1億200萬元，期間攔阻336件8700萬元。

警方說，前兩波專案查獲車手581人，後續追查金主、機房、水房及車手頭，破獲79件754人，第三波持續打擊，期間的詐欺案及財損，相較去年同期減少708件（37.2％）及2781萬元（20％）。

除了專案執行，警方打詐不見斷，去年查扣詐騙不法所得4億4000萬元，攔阻10億400萬元，查獲車手7380人，比前年增加2756人（59.6%），因車手陸續被逮，去年車手提領贓款7萬1487次，較前年減少3萬3684次（32.03%），估計減少10億元財損。

刑事局指出，除了逮捕車手，擴大追緝金主、水房及車手頭，希望阻斷詐團結構鏈，警方在金融機構建立聯繫窗口，關懷提問攔阻被害人匯款或領錢。

這次專案查獲未成年172人，其中123人擔任車手，警方提醒家長，多留意孩子放寒假時交友狀況，別被詐團吸收利用，接到詐騙電話可撥打165反詐騙專線查證，若在ATM發現多次提領的可疑人士，立即通報警方查處。

警政署推動「斬手行動」專案打擊詐騙集團，過年前夕第三波行動，查獲詐團35件，搗破...
警政署推動「斬手行動」專案打擊詐騙集團，過年前夕第三波行動，查獲詐團35件，搗破機房10處，帶回1915人。記者李奕昕／攝影
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警政署推動「斬手行動」專案打擊詐騙集團，過年前夕第三波行動，查獲詐團35件，搗破...
警政署推動「斬手行動」專案打擊詐騙集團，過年前夕第三波行動，查獲詐團35件，搗破機房10處，帶回1915人。記者李奕昕／攝影
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車手詐騙集團
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