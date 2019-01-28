開租賃車行幫詐團領錢 他從車手晉升竹聯豹堂大哥

2019-01-28 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



竹聯幫豹堂台中分會長葉姓男子組成車手集團，以租賃車行當據點，提供車輛給小弟代步，替詐騙集團提領贓款，一旦小弟被抓，就恐嚇其家人吐出贓款，威脅不要供出上手，刑事局逮捕葉等20人，清查53人受騙，財損1千多萬元。

警方調查，葉姓男子（28歲）有組織犯罪、恐嚇、詐欺等前科，前年涉嫌擔任車手被逮，他自立門戶，透過竹聯幫豹堂成員陳姓男子（39歲）在台中市東區開設租賃車行，替境外詐騙集團領錢，隨高額獲利，葉的身價水漲船高，當上豹堂台中分會長。

詐團致電行騙台灣人，假冒購物網站客服人員，謊稱誤設分期付款，以解除為由指示操作ATM匯款，還假冒親友以「猜猜我是誰」手法借錢，葉指揮車手駕駛車行的租賃車，前往ATM提領贓款，帶回車行上繳。

3名車手陸續落網被收押，葉涉嫌教唆小弟前往被逮車手住處，逼家人簽下約80萬元的本票，還強押其中1名車手的妻子上車，威脅不能咬出集團成員。

去年9月，刑事局偵四大隊第三隊展開調查，本月23日搜索車行及犯嫌住處，逮捕葉等20人，多名車手指稱受葉指使，葉否認組成車手集團及經營車行，供稱偶爾去車行泡茶聊天，可能車行有債務糾紛才會陷害他。