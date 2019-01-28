吸光臨時工薪水 藥頭賣毒還得先預約

2019-01-28 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



警方在停車場逮捕正準備外出的蔣姓男子。記者張媛榆／翻攝 分享 facebook 高雄市綽號「點仔」的蔣姓男子，從1992年至今因毒品罪嫌陸續進出監獄十幾年，2014年出獄後，涉嫌夥同綽號「枝仔」的劉姓男子，在北高雄地區販毒賣給當地臨時工，蔣男為了躲避警方查緝，在住家設下銅牆鐵壁，還在四周架設監視器隨時進行監看，藥腳要買毒還得先打電話聯絡。警方25日前往梓官、田寮區逮人，並在蔣男家中查獲毒品海洛因、安非他命、新台幣2萬3300元等證物，全案詢後依違反毒品危害防制條例送辦。

高市刑警大隊偵四隊表示，日前接獲檢舉，指蔣男（47歲）、劉男（50歲）涉嫌以透天厝為據點，在楠梓、岡山及梓官等地區販毒。警方調查，兩人為鄰居舊識，因為吸毒而相識合夥，原本平時會互相調度毒品，後來劉男因毒品案遭通緝需服刑13年，又花費過大身無分文，才與蔣男漸行漸遠。

警方調查，蔣男以一包0.4公克海洛因賣500到1000元的價格在北高雄地區販毒營利，顧客通常為當地認識的臨時工，蔣男行事十分小心，平時足不出戶，只有向上游拿毒品時才會外出，藥腳如要上門購毒，還須事先打電話預約，否則會吃閉門羹，他還在住家四周加裝鐵窗、鐵門，並在後陽台、停車場等處架設共4台監視器，以隨時監看住家外動態。

經過多日埋伏與跟監，警方25日下午1點多，在蔣男欲外出時一擁而上將他逮捕，並在他家中查獲毒品海洛因30包（共重36.01公克）、安非他命2包（1.86公克）、手機4支、毒品吸食器1組、已注射針筒2支、現金2萬3300元等證物，警方詢後將蔣男依涉嫌違反毒品危害防制條例送辦，檢方訊後聲請羈押獲准。