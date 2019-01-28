十年天堂網友…酒店女喝毒咖啡墜樓亡 郵差男友撇責任

2019-01-28 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市林森北路黃姓酒店小姐，今凌晨疑似狂飲讀咖啡包，加上情緒失控墜樓身亡，警方調查，同居的郵差鄭姓男友和黃女在線上遊戲天堂認識10多年的，近日才同住套房，鄭坦承用毒，但將160包毒咖啡全推到黃女身上，全案依照過失致死、毒品罪嫌移送法辦。

警方調查，38歲鄭男和41歲黃女是天堂線上遊戲玩家，彼此認識已10多年，近日互動更加親密，擔任郵差的鄭男，和在酒店上班的黃女交往，同居在林森北路套房約10天。

鄭男供稱，今凌晨兩人一起服用毒品咖啡包，自己用了2包，黃女則是把粉末倒進咖啡裡，印象中至少加了4包，好像還服用很多，恍神之際，和黃女發生口角衝突，黃有憂鬱、躁鬱等症狀，情緒失控，一回頭就看到黃女從窗戶墜樓，要拉人也來不及了。

警方今凌晨1時許獲報趕到現場，黃女從7樓窗戶墜至2樓，遮雨棚破了一個洞，整個人掉進大樓整骨室床上，急救送醫後不治身亡。警方進屋採證，在套房內床邊查獲高達160包毒品咖啡包和郵差制服。鄭男供稱，這些毒品都是黃女的，不清楚來源。

警方調查，初步調查毒品咖啡包有安非他命和一粒眠成分，兩人均無毒品前科，但黃女家屬透露，黃疑似有販毒情事，將持續追溯毒品上游。全案依照毒品、過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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