詐團躲拉脫維亞騙大陸人 主嫌爽開藍寶堅尼超跑

2019-01-28 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



國內外警方追查5個台灣詐騙集團，在拉脫維亞及菲律賓破獲兩個話務機房，在台查獲1個話務機房及兩個洗錢水房，遣返境外113人，逮捕境內18人，大陸、泰國、新加坡及馬來西亞人均受害，估計財損上億元，有犯嫌開藍寶堅尼超跑，顯示不法所得驚人。

前年8月，拉脫維亞警方在拉國搜索騙大陸人的機房，查獲林姓男子（36歲）等110名台籍犯嫌；去年6月，泰國及菲律賓警方合作，破獲在菲國騙泰國人的機房，逮捕台籍張姓男子（27歲）等3人及泰籍16人；隔月，我國接獲新加坡及馬來西亞通報，請求協查兩國人受騙案件，另鎖定1個在台騙大陸人的機房。

警政署發動「斬手行動」專案，刑事局國際科追查在台金主及水房成員，本月10日起陸續逮捕18人，其中拉脫維亞詐團的1名金主，駕駛藍寶堅尼超跑代步，市價高達2500萬元。

警方說，詐團分工細膩，機房成員假冒檢警撥打詐騙電話，謊稱被害人涉及不法，要求匯款監管，水房以人頭公司操作地下匯兌，藏匿贓款金流，拉國詐團行騙兩個月就得手1億5千萬元。