永和分屍案 檢：美籍被告何傑生可能涉及幫助殺人

2019-01-28 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市永和分屍命案，新北地院今天上午傳喚美籍犯嫌何傑生開準備庭，原本要就事實證據做進一步的確認，但由於何傑生與律師對細節內容尚未溝通詳盡，法官初步訊問後，將於2月18日再開準備庭。

去年8月，加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）被友人發現陳屍在永和河濱公園旁的新店溪內，遺體被人解體成多塊，檢警懷疑整起案件是毒品買賣糾紛引起，調查後逮捕美籍男子孫武生、班特、何傑生和台籍男子吳宣；檢察官認為孫武生、班特涉嫌殺人分屍，何傑生和吳宣涉嫌幫助傷害致死，去年12月起訴後，今年初又補充理由，將何傑生和吳宣所涉犯行從幫助傷害致死提高到幫助殺人。

去年12月移審時，何傑生曾坦承幫忙買汽油，辯稱自己不認識死者，「I dont know he would kill this guy（我不知道孫武生要殺顏伯萊）」，但今天開庭態度轉為保守，對於汽油來源和用途均稱由律師回答，而律師則表示因為本月初才接案，部分詳細內容須再進一步與當事人討論，準備庭約莫30分鐘就結束。

今天開庭時，法官訊問何傑生涉嫌洗錢部分曾提到一個名叫湯姆（Tom）的男子是什麼人？何傑生未多作說明，只回答湯姆是一名身材瘦高的美籍華裔。法官再問他帶去公園的旅行袋有何物品？他表示旅行袋是孫武生給他的，裡面有煙火，但數量不記得了。

法官又問，既然是孫武生約他去河濱公園放煙火，未何沒等到孫武生就自己先放？何傑生表示有傳簡訊給孫武生，但是孫武生沒回訊息，「我怕我走錯位置、弄錯地點，所以就自己先放煙火，想說這樣孫武生就能看到他。」