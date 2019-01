永和分屍案 檢:美籍被告何傑生可能涉及幫助殺人

2019-01-28 聯合報 記者陳俊智



新北市永和分屍命案,新北地院今天上午傳喚美籍犯嫌何傑生開準備庭,原本要就事實證據做進一步的確認,但由於何傑生與律師對細節內容尚未溝通詳盡,法官初步訊問後,將於2月18日再開準備庭。

去年8月,加拿大籍男子顏伯萊(Ryan)被友人發現陳屍在永和河濱公園旁的新店溪內,遺體被人解體成多塊,檢警懷疑整起案件是毒品買賣糾紛引起,調查後逮捕美籍男子孫武生、班特、何傑生和台籍男子吳宣;檢察官認為孫武生、班特涉嫌殺人分屍,何傑生和吳宣涉嫌幫助傷害致死,去年12月起訴後,今年初又補充理由,將何傑生和吳宣所涉犯行從幫助傷害致死提高到幫助殺人。

去年12月移審時,何傑生曾坦承幫忙買汽油,辯稱自己不認識死者,「I dont know he would kill this guy(我不知道孫武生要殺顏伯萊)」,但今天開庭態度轉為保守,對於汽油來源和用途均稱由律師回答,而律師則表示因為本月初才接案,部分詳細內容須再進一步與當事人討論,準備庭約莫30分鐘就結束。

今天開庭時,法官訊問何傑生涉嫌洗錢部分曾提到一個名叫湯姆(Tom)的男子是什麼人?何傑生未多作說明,只回答湯姆是一名身材瘦高的美籍華裔。法官再問他帶去公園的旅行袋有何物品?他表示旅行袋是孫武生給他的,裡面有煙火,但數量不記得了。

法官又問,既然是孫武生約他去河濱公園放煙火,未何沒等到孫武生就自己先放?何傑生表示有傳簡訊給孫武生,但是孫武生沒回訊息,「我怕我走錯位置、弄錯地點,所以就自己先放煙火,想說這樣孫武生就能看到他。」