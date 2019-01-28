北市女子墜樓亡 租處搜出150包毒品咖啡包

2019-01-28 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



一名黃姓女子今天凌晨零時許從台北市林森北路一棟公寓的7樓墜落，撞及2樓遮雨棚重傷，送醫仍傷重不治，警方據報前往處理，竟在屋內搜出150包的毒品咖啡包，當場將黃女的鄭姓男友帶回偵訊。

警方初步調查，鄭姓男子（38歲）坦承施用毒品，昨天晚上和黃女（41歲）因細故口角，黃女疑因情緒失控跳樓，鄭姓男子表示他有上前試圖阻止，但已經來不及了。警方表示，訊後將依毒品罪嫌將鄭姓男子移送法辦。

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