餐廳工讀生LINE自報位置 同事撂人衝士林夜市砍人

2019-01-27 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



今凌晨高姓主嫌撂人到士林夜市砍傷周等5人。記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook

婚宴餐廳1日工讀生周姓男子，疑似和同事高姓少年爆發口角，雙方在LINE上互嗆大罵髒話，高立即撂人到士林夜市知名熱炒攤翻桌鬧事，眾人拿西瓜刀、棍棒砍傷周等5人，警方帶回高等5名嫌犯，訊後將依殺人未遂、傷害等罪嫌移送法辦。

今凌晨1時許，20歲周男和餐廳同事相約吃宵夜，1行6人坐在士林夜市深夜熱炒攤用餐，不料高等人拿著西瓜刀、棍棒找上門，見到周就翻桌大鬧，周阻擋不及左手遭砍2刀，20歲陳男、吳男也身受刀傷，20歲魏男、19歲鮑男遭鈍器攻擊挫傷。

鬧事的嫌犯帶著口罩、刀械，砍傷場面嚇壞吃熱炒的食客，熱炒攤杯盤狼藉，警方獲報後趕到現場協助傷者就醫，地上留下許多擦拭鮮血的衛生紙。警方調閱監視器畫面，快速鎖定犯嫌身分，今早6時許將高嫌等人帶到案。

警方調查，周姓男子本月26日在婚宴餐廳擔任1日工讀生，過程中高姓少年不滿周說話語氣及態度，今凌晨1時許在LINE上互嗆髒話，周傳送位置資訊後，高立即撂朋友到士林夜市找周算帳，眾人持刀械、鈍器砍傷周等5人。