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新北私刑成風法治淪空談 治安敗壞狠打侯友宜巴掌

2019-01-27 03:29聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市治安敗壞，狠狠打了警察出身的市長侯友宜一巴掌！新北市刑警大隊大隊長黃建榮率領全市刑警單位，理論上要讓新北市的治安更好，社區、鄰里更安全，成為全國最安全「安居樂業」城市，結果蘆洲區擄人砍殺案，鄭姓男子遭擄走1小時，被重砍成傷，加上之前肉圓父家暴案，可見新北市私刑成風，法治蕩然無存。

「紙包不住火！」新北市近日鬥毆、砍人案件，幾乎都是民眾第一時間拍下上傳社群網路，讓事情曝光，導致人心惶惶的狀況，並在社群網路上蔓延。

昨天新北市鄭姓男子遭擄走1小時，重砍成傷，被丟包在三重區中正北路，鄭全身是血驚恐地衝向一旁檳榔攤求救；檳榔攤老闆娘說「他全身流著鮮血跑來一直想拉開我的門」﹐嚇得老闆娘急忙叫救護車，不敢相信新北市的治安令人如此擔心。

42歲鄭姓男子本月20日晚間在蘆洲區長榮路的KTV歡唱，叫來傳播妹同樂，卻趁1名21歲女子不勝酒力，將她載到旅館開房間，疑似下藥白嫖性侵；女子醒後覺得受到委屈到亞東醫院驗傷，院方獲知性侵案通知板橋警分局到場協助製作筆錄，但因當下女子還昏昏沉沉無法作完筆錄，並未完成報案。

女子返家後向友人哭訴遭性侵，女子傳播公司獲知，找人約男子在26日下午3時談判，鄭也找來2名友人助陣；對方出動7名男子，雙方在蘆洲區長榮路上星巴克碰面，疑似因和解金8萬8千元喬不攏談判破裂，鄭姓男子當街就被對方持刀沿路追砍，隨後被強押上車。

鄭遭砍後1小時後，衝進三重區中正北路1間檳榔攤，渾身是血求救，鄭因大量失血直接在檳榔攤前陷入休克狀態，救護人員急忙拿來AED為男子急救，隨後送往北市馬偕醫院急救。

據了解，鄭遭到對方3人帶往他處修理，除了以西瓜刀砍傷後腦、背部，還削下右手食指，左手掌更慘遭剁成兩半僅剩些微皮膚相連，並且持續對男子施暴，之後又將奄奄一息的鄭丟包在三重區路旁。

鄭除了右手食指遺失、左手掌被剁，後腦、上半身都有多處刀傷，刀刀見骨嚴重失血，現在仍在手術當中未脫離險境；鄭的妻子接獲警方通知後急忙趕往醫院，並表示不知丈夫竟會上酒店，還疑似因性侵傳播小姐而遭人報復。

新北市治安敗壞，狠狠打了市長侯友宜一巴掌，蘆洲區發生男子遭擄走，重砍成傷。記者袁...
新北市治安敗壞，狠狠打了市長侯友宜一巴掌，蘆洲區發生男子遭擄走，重砍成傷。記者袁志豪／翻攝
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