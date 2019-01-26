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「全身血跑來拉門」 蘆洲遭砍男子未脫險境

2019-01-26 20:59聯合報 記者巫鴻瑋王長鼎╱即時報導

今天下午新北市蘆洲擄人並砍殺案，鄭姓男子遭擄走1小時，期間遭重砍成傷後，被丟包在三重區中正北路，男子全身是血驚恐地衝向一旁檳榔攤求救；檳榔攤老闆娘當時正在包菁仔，突然見到「血人」面目蒼白、猙獰貼在玻璃門上，「他全身流著鮮血跑來一直想拉開我的門」嚇得老闆娘急忙叫救護車。

鄭姓男子（42歲）20日晚在蘆洲區長榮路的KTV歡唱，叫來傳播妹同樂，卻趁其中1名21歲女子不勝酒力，將她載到旅館開房間，疑似還下藥白嫖性侵；女子醒後覺得受到委屈就醫驗傷，院方獲知性侵案通知警方到場協助製作筆錄，但因當下女子還昏昏沉沉無法作完筆錄，僅留下女子身分資料就讓其先行回家休息。

女子返家後向友人哭訴遭性侵，女子傳播公司獲知後，找人約男子今日下午3時談判，鄭男也找來2名友人助陣，對方則出動7名男子，雙方就在蘆洲長榮路上星巴克碰面，但疑似因和解金8萬8千元喬不攏談判破裂，鄭姓男子當街就被對方持刀沿路追砍，隨後被強押上車。

蘆洲警方表示，事發衝突當下警力到場時，正有2方人馬對峙，但遭砍男子已被其中1台車3人擄走，僅剩下遭砍男子的2名友人及砍人方4人留在現場，隨時可能爆發第2波衝突，員警立即阻止並將雙方6人通通帶回，目前還在追緝砍人3名凶手。

而就在男子遭砍後1小時，就有三重中正北路1間檳榔攤報案，稱有男子渾身是血求救，三重警方一查發現就是1小時前被擄走的鄭男，男子因大量失血直接在檳榔攤前陷入休克狀態，救護人員急忙拿來AED為男子急救，隨後送往北市馬偕醫院急救。

男子疑似就是在被擄走的1小時期間，遭到對方3人帶往他處修理，除了以西瓜刀砍傷後腦、背部，還削下男子右手食指，左手掌更慘遭剁成兩半僅剩些微皮膚相連，並且持續對男子施暴，之後又將奄奄一息的鄭男丟包在三重區路旁。

據了解，男子身上除右手食指遺失、左手掌被剁，後腦、上半身都有多處刀傷，刀刀見骨嚴重失血，現在仍在手術當中未脫離險境；鄭男妻子接獲警方通知後急忙趕往醫院，並表示不知丈夫竟會上酒店，還疑似因性侵傳播小姐而遭人報復。

警方表示正全力緝凶當中，全案將依殺人未遂進行偵辦，也要待被害人手術清醒後才能瞭解詳細衝突原因。

鄭姓男子20日晚在KTV歡唱，叫來傳播妹同樂，卻趁其中1名21歲女子不勝酒力，將...
鄭姓男子20日晚在KTV歡唱，叫來傳播妹同樂，卻趁其中1名21歲女子不勝酒力，將她載到旅館開房間，疑似還下藥白嫖性侵。 示意圖／ingimage
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手術性侵KTV殺人
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