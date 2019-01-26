下藥性侵傳播妹被動私刑 男遭砍2指還被擄

鄭姓男子（42歲）日前在KTV叫來傳播妹同歡，酒後將陪酒小姐點出場，但疑似趁女子不勝酒力，還下藥性侵對方，女子事後驚覺被性侵，雖有向警方報案，但也私下找來友人相約男子談判，雙方今天下午在蘆洲區長榮路上談判，但談判破裂一方拿起刀子就一路追砍鄭男，雙方追逐到光明路口，男子直接被對方人馬強押上車，衝突中男子遭到對方砍下2根指頭還直接遺留在現場。

路人目睹行凶過程急忙報案，蘆洲警方全力追查歹徒。但下午4點就傳出，鄭男被丟包在三重區中正北路全身遭砍傷，衝進一旁檳榔攤求救，檳榔攤老闆娘嚇得急忙叫救護車，還見到男子背部中2刀皆深可見骨，據救護人員表示，男子除了背上2刀，連後腦、左手臂都有數處刀傷，目前正在台北市馬偕醫院急救中。

蘆洲警方已經展開緝凶行動，目前初步掌握車牌，並且調閱監視器正全力追查中。