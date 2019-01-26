親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

下藥性侵傳播妹被動私刑 男遭砍2指還被擄

2019-01-26 18:23聯合報 記者巫鴻瑋王長鼎╱即時報導

新北市蘆洲區今天下午3時許發生當街持刀砍人事件，遭砍男子日前上蘆洲某KTV消費，酒後還將小姐帶出場，沒想到竟下藥性侵該女子，女子不甘受辱，找人相約男子談判，但談判破裂，一方當街持刀追砍男子，還砍下男子2根指頭，目前已送往北市馬偕醫院急救，蘆洲警方正全力緝凶。

鄭姓男子（42歲）日前在KTV叫來傳播妹同歡，酒後將陪酒小姐點出場，但疑似趁女子不勝酒力，還下藥性侵對方，女子事後驚覺被性侵，雖有向警方報案，但也私下找來友人相約男子談判，雙方今天下午在蘆洲區長榮路上談判，但談判破裂一方拿起刀子就一路追砍鄭男，雙方追逐到光明路口，男子直接被對方人馬強押上車，衝突中男子遭到對方砍下2根指頭還直接遺留在現場。

路人目睹行凶過程急忙報案，蘆洲警方全力追查歹徒。但下午4點就傳出，鄭男被丟包在三重區中正北路全身遭砍傷，衝進一旁檳榔攤求救，檳榔攤老闆娘嚇得急忙叫救護車，還見到男子背部中2刀皆深可見骨，據救護人員表示，男子除了背上2刀，連後腦、左手臂都有數處刀傷，目前正在台北市馬偕醫院急救中。

蘆洲警方已經展開緝凶行動，目前初步掌握車牌，並且調閱監視器正全力追查中。

男子酒後帶小姐出場後下藥性侵該女子，引來斷指之禍。 示意圖／Ingimage
男子酒後帶小姐出場後下藥性侵該女子，引來斷指之禍。 示意圖／Ingimage
分享

性侵馬偕醫院毒品
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

長榮內部調查！逼空姐擦屁股洋男 去年就曾要求擦屁股

2019-01-26 19:03

移民署偵破越南脫團案 徐國勇加菜

2019-01-26 21:44

「全身血跑來拉門」 蘆洲遭砍男子未脫險境

2019-01-26 20:59

【即時短評】PM2.5人人色變 卻忘了更毒的戴奧辛

2019-01-26 19:53

影／國內司法第一例 排放戴奧辛廢氣被重判

2019-01-26 19:53

詐騙虛擬幣成員臉書炫富 吳敦義還曾頒獎給主嫌

2019-01-26 16:12

影／「垃圾虛擬幣」詐得上億 還謊稱可購買性服務

2019-01-26 15:14

擦屁股老外若來台轉機 葉毓蘭籲地檢署留置偵訊

2019-01-26 11:15

要求擦屁股老外又將搭長榮機 空服員：心已死

2019-01-26 09:47
看更多

熱門文章

要求擦屁股老外又將搭長榮機 空服員：心已死

2019-01-26 09:47

台南工地19樓鷹架從天而降 插進工人腳踝

2019-01-26 11:14

長榮內部調查！逼空姐擦屁股洋男 去年就曾要求擦屁股

2019-01-26 19:03

網紅比基尼辣翻泰國海灘 網友按讚憂「希望女朋友沒看到」

2019-01-26 11:34

政大男大生宿舍中燒炭 警消到場已明顯死亡

2019-01-26 00:03

影／21歲青年駕車失速飄移 直接撞門柱釀2死

2019-01-26 16:08

下藥性侵傳播妹被動私刑 男遭砍2指還被擄

2019-01-26 18:23

愛情長跑8年 婚後1年因他的「壞習慣」分手

2019-01-26 17:13

金山磺港公共男湯變「雪屋」 居民痛斥太沒公德心

2019-01-26 12:55

暖警行善9年 曾生死關頭走一遭助貧度難關

2019-01-26 20:07

泰國飯店撞鬼罵三字經無效 網友：會招致嚴重後果

2019-01-26 12:32

影／貨車卸完貨沒關門 邊走邊甩無辜路人一擊倒地

2019-01-26 15:01

影／國內司法第一例 排放戴奧辛廢氣被重判

2019-01-26 19:53

騎車開車抽菸影響行車安全 小心被罰600元

2019-01-26 17:02

雙手右腳都慘被三秒膠黏住 女子暴哭網友頻誇可愛

2019-01-26 13:38

無良工頭捲款落跑 警助小夫妻找資源度難關

2019-01-26 08:27

影／埔里變電箱爆炸 警拿滅火器救援化解危機

2019-01-26 09:41

擦屁股老外若來台轉機 葉毓蘭籲地檢署留置偵訊

2019-01-26 11:15

人夫外遇三年夜不歸營 小三撇清：我只是房東

2019-01-26 09:57

注意！過年不打烊 桃園測照王年拍18567件

2019-01-26 12:04

影／台中休旅車拒檢遭警轟1槍 駕駛到案理由很瞎

2019-01-26 21:14

女駕駛開國道路肩去急診警開罰 法官銷單：合理合法

2019-01-26 20:15

台南永康舊垃圾場全面起火 民眾懷疑縱火「減量」

2019-01-26 09:44

邱素貞瑜伽倒閉…求償2.9億 賠近兩千萬

2019-01-25 23:47

影／「垃圾虛擬幣」詐得上億 還謊稱可購買性服務

2019-01-26 15:14

四個兒子只一個孝順 父千萬遺產全歸他

2019-01-26 22:58

高雄轎車闖紅燈不甩攔檢 衝撞警車被開槍仍逃逸

2019-01-26 10:34

恐怖情人拒分手 秀槍恐嚇還性侵拍裸照張貼社區

2019-01-26 09:04

北市水源快翻車 賓士擦撞黃牌重機1重傷3輕傷

2019-01-26 20:56

船長塞2釣客躲船艙密室想出海 4千沒賺到被罰5萬元

2019-01-26 21:52

詐騙虛擬幣成員臉書炫富 吳敦義還曾頒獎給主嫌

2019-01-26 16:12

桃園汽車回收場失火 濃煙蔽天廢棄車全毀

2019-01-26 10:51

影／撞嘉義服裝公司大門柱 轎車成爛鐵車上兩人均亡

2019-01-26 14:57

轉彎就到家 老騎士命喪公車輪下

2019-01-25 23:47

請羅淑蕾任獨董 千附公司勝訴免罰

2019-01-26 15:47

墜網路愛情陷阱 她匯1234萬夢醒代價高

2019-01-26 17:17

移民署偵破越南脫團案 徐國勇加菜

2019-01-26 21:44

酒駕見警急停 下車用走仍吃罰單

2019-01-26 15:50

【即時短評】PM2.5人人色變 卻忘了更毒的戴奧辛

2019-01-26 19:53

「全身血跑來拉門」 蘆洲遭砍男子未脫險境

2019-01-26 20:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top