親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

詐騙虛擬幣成員臉書炫富 吳敦義還曾頒獎給主嫌

2019-01-26 16:12聯合報 記者李承穎╱即時報導

千蕎集團負責人林耿宏涉嫌販售虛擬貨幣「IBCoin」，詐得2億5千萬元，目前被台北地方法院羈押禁見，林同時是某直銷集團的總顧問，去年旗下子公司產品獲國家品牌玉山獎最佳產品獎，林男還代表公司接受頒獎，當時頒獎人還是國民黨主席吳敦義，未料之後林捲入虛擬貨幣詐騙案。

刑事局調查，林男前年10月在大陸以200萬人民幣購買「「IBCoin」，共8千餘萬顆，並陸續無償或每顆1.5元轉售給旗下成員，再以每顆50到100元轉售給旗下成員，目前以販售500萬餘顆，但該虛擬貨幣毫無流通價值，只有零星店家可顯示兌換商品，也非全額折抵，仍須先以現金支付3/4的額度。

林男在臉書常分享資訊，例如「想讓手上現金流源源不斷？那你必須先擁有頂尖操盤手的思維」、「由系統之神親自教你如何無中生有，創造千萬身價。」等語，有網友上網爆料他詐騙，他也在臉書上嗆聲「請司法單位調查」

林男有教戰手冊指導旗下成員如何販售虛擬貨幣，例如要告訴成員「1個年輕人出社會，1年就可買房」，還有如何說明資產配置，旗下成員也常在臉書上感謝林男稱「感謝系統之神林耿宏，沒有你的系統，沒有今天的我們。」

刑事局依詐欺和組織犯罪條例等罪嫌逮捕林男等15人，還扣得旗下成員共有200多萬現金、兩輛保時捷和1台賓士，旗下成員也長在臉書炫富，例如到希臘搭遊艇、乘坐阿酋航空商務艙，去美歐旅遊等資訊，讓被害人深信真能賺錢。

【相關閱讀】


‧ 影／「垃圾虛擬幣」詐得上億 還謊稱可購買性服務

林耿宏涉嫌販售虛擬貨幣，他同時是去年某直銷集團的總顧問，還曾代表受獎，當時頒獎人...
林耿宏涉嫌販售虛擬貨幣，他同時是去年某直銷集團的總顧問，還曾代表受獎，當時頒獎人還是國民黨主席吳敦義。圖／翻攝臉書
分享
刑事局公佈林男等人的詐騙示意圖。照／刑事局提供。
刑事局公佈林男等人的詐騙示意圖。照／刑事局提供。
分享

虛擬貨幣詐騙吳敦義
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

長榮內部調查！逼空姐擦屁股洋男 去年就曾要求擦屁股

2019-01-26 19:03

移民署偵破越南脫團案 徐國勇加菜

2019-01-26 21:44

「全身血跑來拉門」 蘆洲遭砍男子未脫險境

2019-01-26 20:59

【即時短評】PM2.5人人色變 卻忘了更毒的戴奧辛

2019-01-26 19:53

影／國內司法第一例 排放戴奧辛廢氣被重判

2019-01-26 19:53

下藥性侵傳播妹被動私刑 男遭砍2指還被擄

2019-01-26 18:23

影／「垃圾虛擬幣」詐得上億 還謊稱可購買性服務

2019-01-26 15:14

擦屁股老外若來台轉機 葉毓蘭籲地檢署留置偵訊

2019-01-26 11:15

要求擦屁股老外又將搭長榮機 空服員：心已死

2019-01-26 09:47
看更多

熱門文章

要求擦屁股老外又將搭長榮機 空服員：心已死

2019-01-26 09:47

台南工地19樓鷹架從天而降 插進工人腳踝

2019-01-26 11:14

長榮內部調查！逼空姐擦屁股洋男 去年就曾要求擦屁股

2019-01-26 19:03

網紅比基尼辣翻泰國海灘 網友按讚憂「希望女朋友沒看到」

2019-01-26 11:34

政大男大生宿舍中燒炭 警消到場已明顯死亡

2019-01-26 00:03

影／21歲青年駕車失速飄移 直接撞門柱釀2死

2019-01-26 16:08

下藥性侵傳播妹被動私刑 男遭砍2指還被擄

2019-01-26 18:23

愛情長跑8年 婚後1年因他的「壞習慣」分手

2019-01-26 17:13

金山磺港公共男湯變「雪屋」 居民痛斥太沒公德心

2019-01-26 12:55

暖警行善9年 曾生死關頭走一遭助貧度難關

2019-01-26 20:07

泰國飯店撞鬼罵三字經無效 網友：會招致嚴重後果

2019-01-26 12:32

影／國內司法第一例 排放戴奧辛廢氣被重判

2019-01-26 19:53

影／貨車卸完貨沒關門 邊走邊甩無辜路人一擊倒地

2019-01-26 15:01

騎車開車抽菸影響行車安全 小心被罰600元

2019-01-26 17:02

雙手右腳都慘被三秒膠黏住 女子暴哭網友頻誇可愛

2019-01-26 13:38

無良工頭捲款落跑 警助小夫妻找資源度難關

2019-01-26 08:27

影／埔里變電箱爆炸 警拿滅火器救援化解危機

2019-01-26 09:41

擦屁股老外若來台轉機 葉毓蘭籲地檢署留置偵訊

2019-01-26 11:15

人夫外遇三年夜不歸營 小三撇清：我只是房東

2019-01-26 09:57

注意！過年不打烊 桃園測照王年拍18567件

2019-01-26 12:04

影／台中休旅車拒檢遭警轟1槍 駕駛到案理由很瞎

2019-01-26 21:14

女駕駛開國道路肩去急診警開罰 法官銷單：合理合法

2019-01-26 20:15

台南永康舊垃圾場全面起火 民眾懷疑縱火「減量」

2019-01-26 09:44

影／「垃圾虛擬幣」詐得上億 還謊稱可購買性服務

2019-01-26 15:14

四個兒子只一個孝順 父千萬遺產全歸他

2019-01-26 22:58

高雄轎車闖紅燈不甩攔檢 衝撞警車被開槍仍逃逸

2019-01-26 10:34

恐怖情人拒分手 秀槍恐嚇還性侵拍裸照張貼社區

2019-01-26 09:04

北市水源快翻車 賓士擦撞黃牌重機1重傷3輕傷

2019-01-26 20:56

船長塞2釣客躲船艙密室想出海 4千沒賺到被罰5萬元

2019-01-26 21:52

詐騙虛擬幣成員臉書炫富 吳敦義還曾頒獎給主嫌

2019-01-26 16:12

桃園汽車回收場失火 濃煙蔽天廢棄車全毀

2019-01-26 10:51

影／撞嘉義服裝公司大門柱 轎車成爛鐵車上兩人均亡

2019-01-26 14:57

請羅淑蕾任獨董 千附公司勝訴免罰

2019-01-26 15:47

墜網路愛情陷阱 她匯1234萬夢醒代價高

2019-01-26 17:17

移民署偵破越南脫團案 徐國勇加菜

2019-01-26 21:44

襲警交保後又曬黨證護身符 男：本來想殺警察的

2019-01-26 23:18

酒駕見警急停 下車用走仍吃罰單

2019-01-26 15:50

【即時短評】PM2.5人人色變 卻忘了更毒的戴奧辛

2019-01-26 19:53

「全身血跑來拉門」 蘆洲遭砍男子未脫險境

2019-01-26 20:59

高雄民宅深夜突竄火 屋主受困3樓破窗救出

2019-01-26 08:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top