詐騙虛擬幣成員臉書炫富 吳敦義還曾頒獎給主嫌

2019-01-26 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



千蕎集團負責人林耿宏涉嫌販售虛擬貨幣「IBCoin」，詐得2億5千萬元，目前被台北地方法院羈押禁見，林同時是某直銷集團的總顧問，去年旗下子公司產品獲國家品牌玉山獎最佳產品獎，林男還代表公司接受頒獎，當時頒獎人還是國民黨主席吳敦義，未料之後林捲入虛擬貨幣詐騙案。

刑事局調查，林男前年10月在大陸以200萬人民幣購買「「IBCoin」，共8千餘萬顆，並陸續無償或每顆1.5元轉售給旗下成員，再以每顆50到100元轉售給旗下成員，目前以販售500萬餘顆，但該虛擬貨幣毫無流通價值，只有零星店家可顯示兌換商品，也非全額折抵，仍須先以現金支付3/4的額度。

林男在臉書常分享資訊，例如「想讓手上現金流源源不斷？那你必須先擁有頂尖操盤手的思維」、「由系統之神親自教你如何無中生有，創造千萬身價。」等語，有網友上網爆料他詐騙，他也在臉書上嗆聲「請司法單位調查」

林男有教戰手冊指導旗下成員如何販售虛擬貨幣，例如要告訴成員「1個年輕人出社會，1年就可買房」，還有如何說明資產配置，旗下成員也常在臉書上感謝林男稱「感謝系統之神林耿宏，沒有你的系統，沒有今天的我們。」

刑事局依詐欺和組織犯罪條例等罪嫌逮捕林男等15人，還扣得旗下成員共有200多萬現金、兩輛保時捷和1台賓士，旗下成員也長在臉書炫富，例如到希臘搭遊艇、乘坐阿酋航空商務艙，去美歐旅遊等資訊，讓被害人深信真能賺錢。