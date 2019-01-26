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影／「垃圾虛擬幣」詐得上億 還謊稱可購買性服務

2019-01-26 15:14聯合報 記者李承穎╱即時報導

千蕎集團負責人林耿宏（42歲）在大陸購買八千餘萬顆虛擬貨幣「IBCoin」，以一顆1.5元台幣販售給旗下14名成員，再由成員以一顆50到100元的價格賣給民眾，詐稱會漲數十倍，但實際上是「垃圾幣」，至今已販出5百萬顆，獲利達2億5千萬元，有被害人被騙光現金，還被成員慫恿去信貸，刑事局將林等14人逮捕，依詐欺和組織犯罪條例等罪嫌送辦，檢方複訊後將林耿宏及林若蕎等兩人羈押禁見，其餘人等交保。

刑事局追查發現，林派出的成員都是年輕貌美的女子，虛擬貨幣的白皮書還宣稱可以在成人娛樂網站或情色產業娛樂場所消費，但實際上沒有各個網站能夠以該貨幣消費，被害人多是男性，一名男性大學生剛畢業就背下60萬元債務。

刑事局指出，30多名被害人指證，涉案成員大多先在臉書發文，例如「以前騎機車，現在全部開雙Ｂ」、「去美國14天、去歐洲25天」和「新辦公室買兩億」等語炫富，並稱目前尚有投資方案可以教人或讓人參加，藉以引誘被害人留言詢問，之後再透過臉書等通訊軟體傳訊息，稱有無本無風險的投資獲利方案，邀約被害人見面後招攬投資。

林男等人利用被害人不了解各種虛擬貨幣性質及價值的資訊落差，除了向被害人稱所投資的「IBCoin」與「比特幣」、「以太幣」相似之具有投資價值的虛擬貨幣，還以「有內線、有其公司團隊操盤操作、即將在國內之交易所上架、等漲到一定程度後再教導怎麼賣出獲利」等低投資高獲利之言語，誘使被害人信以為真。

刑事局本月7日和19日發動搜索，在林男等成員住處起獲現金202萬8,000元、保時捷2部和賓士1部、名牌手錶1只、行動電話30支、交戰守則筆記、帳冊、被害人名單等。

主嫌林若蕎在臉書炫富拉下線。圖／翻攝臉書畫面
主嫌林若蕎在臉書炫富拉下線。圖／翻攝臉書畫面
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主嫌林耿宏涉嫌欺騙民眾購買虛擬「垃圾幣」，目前被羈押禁見。圖／翻攝臉書畫面
主嫌林耿宏涉嫌欺騙民眾購買虛擬「垃圾幣」，目前被羈押禁見。圖／翻攝臉書畫面
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主嫌林若蕎在臉書炫富拉下線。圖／翻攝臉書畫面
主嫌林若蕎在臉書炫富拉下線。圖／翻攝臉書畫面
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虛擬貨幣比特幣大學生
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