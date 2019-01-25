改槍界南霸天白目宗又被逮 曾嗆「用我槍死的是警察」

2019-01-25 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



屏東縣綽號「白目宗」潘姓男子，從2017年起接連因涉嫌改造槍枝被警方接連查獲，去年5月被台中警方查獲時，當時潘還吹噓「改槍技術不輸菲律賓」，甚至還炫耀，「買我的槍，死得可能是警察」，人稱「改槍界南霸天」，高市刑警大隊掌握潘的行蹤後，前天持搜索票到他的檳榔園查獲改造槍枝、改造工具，潘否認改槍，一改之前囂張氣燄，變得相當低調。

高市刑警大隊偵四隊去年12月接獲線報，潘姓男子（43歲）綽號「白目宗」，業界稱他為「師ㄟ」，在屏東縣萬丹鄉檳榔園工寮涉嫌非法改造槍械。警方調查，潘姓男子在業界號稱「改槍界南霸天」，常常外出時將改造槍械放在包包內防身，偶爾還會向朋友展示其改好的手槍。

警方調查，潘利用種植檳榔工作環境地處偏僻，周遭沒住戶，在其3處檳榔園工寮內涉嫌改造槍枝，趁工作休息時，將從模型店內買來的操作槍、底火、裝飾彈等在工寮內改造槍砲。

警方調查，潘去年5月被台中警方逮捕，查獲改造槍枝、改造工具一批，當時潘還高調吹噓改槍技術，甚至買家稱他「不輸菲律賓的槍械工廠」，當時潘還提到，去年3月下旬高市保大員警擊斃陳姓通緝犯，還稱「如果連改造子彈都用我的，就不會射不出去，死得可能是警察」，暗指陳使用的槍枝疑似出自他手。

警方前天逮捕他時，潘卻變得低調，對於改槍否認，現場起獲改槍工具一批，潘辯稱，是用來修佛珠、修理農機具的工具。警方對此說法保留，警詢後將潘依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦，檢方訊問後10萬元交保。