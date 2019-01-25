金門警方破獲暴力討債集團 主嫌僅22歲

2019-01-25 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣警察局刑警大隊今天宣布破獲一起以黃姓嫌犯為首的暴力、販毒集團，共計22人，其中黃嫌惡性重大，還被列為治平專案檢肅目標，現場起出的證物有空氣槍2把、毒品和高達新台幣1283萬元的本票與本票，訊後黃姓主嫌及販毒的王嫌2人經法院裁定羈押禁見。

金門縣刑大副大隊長董紀宏表示，刑大結合刑事警察局、海巡署金門查緝隊、金門憲兵隊共組專案小組，經報請金門地檢署檢察官指揮偵辦，規劃「0123掃蕩暴力毒品組織犯罪」行動，動員警力92人次，順利查獲治平專案檢肅目標黃嫌為首的10人組織集團，及毒品人口王嫌等12人。

董紀宏表示，金門近十年來，共偵辦3起治平專案，前2起是98年、102年，這是事隔6年，再次查獲的治平專案檢肅目標。

警方透露，年紀輕輕的黃嫌，來自宜蘭，到金門一年左右，雖然只有22歲，但卻惡性重大，不但把毒品販賣給地區多人，且當中還有國中生，全案已送辦；警方是藉由大數據分析，蒐集地區的多起暴力犯罪事證，才比對發現黃嫌的犯罪集團。

刑大表示，黃嫌為首的犯罪集團，涉及地區多起暴力討債、妨害公務、聚眾鬥毆等情事，集團成員又有多人使用毒品的紀錄，