親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

金門警方破獲暴力討債集團 主嫌僅22歲

2019-01-25 16:42聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門警察局刑警大隊今天宣布破獲一起以黃姓嫌犯為首的暴力、販毒集團，共計22人，其中黃嫌惡性重大，還被列為治平專案檢肅目標，現場起出的證物有空氣槍2把、毒品和高達新台幣1283萬元的本票與本票，訊後黃姓主嫌及販毒的王嫌2人經法院裁定羈押禁見。

金門縣刑大副大隊長董紀宏表示，刑大結合刑事警察局、海巡署金門查緝隊、金門憲兵隊共組專案小組，經報請金門地檢署檢察官指揮偵辦，規劃「0123掃蕩暴力毒品組織犯罪」行動，動員警力92人次，順利查獲治平專案檢肅目標黃嫌為首的10人組織集團，及毒品人口王嫌等12人。

董紀宏表示，金門近十年來，共偵辦3起治平專案，前2起是98年、102年，這是事隔6年，再次查獲的治平專案檢肅目標。

警方透露，年紀輕輕的黃嫌，來自宜蘭，到金門一年左右，雖然只有22歲，但卻惡性重大，不但把毒品販賣給地區多人，且當中還有國中生，全案已送辦；警方是藉由大數據分析，蒐集地區的多起暴力犯罪事證，才比對發現黃嫌的犯罪集團。

刑大表示，黃嫌為首的犯罪集團，涉及地區多起暴力討債、妨害公務、聚眾鬥毆等情事，集團成員又有多人使用毒品的紀錄，

黃嫌等人不僅是地方治安毒瘤，而且行徑乖違囂張，討債過程中將多名被害人屈打成傷，更有直接挑戰公權力的紀錄。

金門縣刑大幹員整理證物，並說明這次查獲的各項證物。記者蔡家蓁／攝影
金門縣刑大幹員整理證物，並說明這次查獲的各項證物。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣刑大副大隊長董紀宏今天表示，刑大結合友軍，順利查獲治平專案檢肅目標黃嫌為首...
金門縣刑大副大隊長董紀宏今天表示，刑大結合友軍，順利查獲治平專案檢肅目標黃嫌為首的10人組織集團，及毒品人口王嫌等12人。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣刑大幹員整理證物，並說明這次查獲的空氣槍等證物。記者蔡家蓁／攝影
金門縣刑大幹員整理證物，並說明這次查獲的空氣槍等證物。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門毒品警察
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

改槍界南霸天白目宗又被逮 曾嗆「用我槍死的是警察」

2019-01-25 17:03

強邀妹子超跑招待所陪酒被拒 竟當街開槍2人遭訴

2019-01-25 12:59

五股深夜5聲槍響劃破夜空 勇警開槍阻群眾鬥毆

2019-01-25 11:17

車商賣毒繳310萬贓款求交保過年 法官：會逃亡不准

2019-01-25 08:59

風槍奪命案／高市宣導 洗車設施加警語

2019-01-25 00:04

風槍奪命案／「別起底、私刑」女童母為夫緩頰

2019-01-25 00:00

風槍奪命案／法醫解剖 女童確認空氣入體致死

2019-01-24 23:58

總統府旁搶銀行？中正一分局辦防搶演練啦

2019-01-24 21:56

風槍案女童父親首回加油站 模擬案發情況

2019-01-24 20:52

台南再傳幼兒園老師不當管教 4歲兒粗暴拖行母心碎

2019-01-24 19:32

普悠瑪賠償金林佳龍加碼至1320萬 家屬不接受

2019-01-24 18:52
看更多

熱門文章

徵過年假男友「帥的話可以做愛」 警方出面說話了

2019-01-25 10:03

郵局E罩杯女行員好亮眼 網友讚她神似「王祖賢」

2019-01-25 17:18

大台南公車路口車禍 刑事小隊長父親慘死輪下

2019-01-25 15:23

幫老闆發120萬年終獎金沒他份 網：比悲傷更悲傷的故事

2019-01-25 12:47

友人堂弟結婚求幫出禮車 他回絕：新娘是我前女友

2019-01-25 12:03

金門警方破獲暴力討債集團 主嫌僅22歲

2019-01-25 16:42

鐵軌旁釣魚甩竿？ 竹南婦人遭電擊送醫

2019-01-25 19:31

辦同學會只為炫富？ 她在門口發喜帖後還幹這種事

2019-01-25 16:35

老闆說年終紅包只有百元鈔 他失望打開卻發現「全是美金 」

2019-01-25 19:55

五河局前政風主任涉喝花酒貪汙 法院今判無罪

2019-01-25 17:57

性侵辯想到老婆他「軟掉」 女子體內精液...網友的

2019-01-25 14:34

殺人焚屍月賠2百可教化逃死 朱學恒：司法改革噁心

2019-01-25 10:02

咬死浪浪比特犬遭沒入 飼主函辦終生禁養

2019-01-25 00:08

17公噸非法爆竹藏民宅 其中這款煙火威力能炸飛汽車

2019-01-25 16:10

改槍界南霸天白目宗又被逮 曾嗆「用我槍死的是警察」

2019-01-25 17:03

里區掃除驚見「矽膠情人」 網笑：誰的女朋友掉了？

2019-01-25 17:21

甯嘉科技姐妹花吸金逾15億 其中3億被她賭光

2019-01-25 18:57

太扯！ 汽車進廠維修 竟收到紅線違停罰單

2019-01-25 15:16

風槍奪命案／法醫解剖 女童確認空氣入體致死

2019-01-24 23:58

重機違規迴轉撞擊騎機車父子 1人失去生命跡象

2019-01-25 10:14

幼稚園師怨低薪還向孩子要錢 家長問：要包紅包給老師？

2019-01-25 14:10

獨／女駕車逆向、蛇行10公里 差點撞進麥當勞得來速

2019-01-25 11:20

工人安裝廣告招牌不慎 當著哥哥面墜樓重傷

2019-01-25 20:34

風槍奪命案／「別起底、私刑」女童母為夫緩頰

2019-01-25 00:00

情侶吵架女5樓墜2樓 澳男子爬2樓雨遮救人墜1樓

2019-01-25 09:14

酒駕奪命！送貨員爛醉 撞翻小黃釀3死

2019-01-25 00:08

台66新屋段曳引車事故散落條波及重機 車流嚴重回堵

2019-01-25 13:55

「把你當炮友」妻與已婚小王對話全都錄 法官判賠15萬

2019-01-25 21:26

惡老闆下藥性侵女員工 法院判刑8年定讞

2019-01-25 13:07

影／女駕駛飆車蛇行10公里 警掏槍破窗畫面曝光

2019-01-25 14:03

上山看夜景卻強逼女手淫 男網友遭起訴強制猥褻

2019-01-25 17:20

警破電子煙集團 扣市值千萬煙油

2019-01-25 00:08

國語日報一審敗訴！國產署打官司討回都更價值80億土地

2019-01-25 14:35

拾荒男撿4千元風扇只賣15元 法官：關20天或罰2萬

2019-01-25 09:57

大台南公車路口闖禍 85歲老騎士卡底盤重傷送醫

2019-01-25 11:41

「借屍還魂」指紋洩底…焚殺博士生 性侵犯更四審逃死

2019-01-25 00:08

獨╱轎車翻覆旋轉360度還往前衝 機車騎士險遭殃

2019-01-25 13:59

時隔6年 金門破獲治平專案檢肅目標

2019-01-25 15:12

「你沒本事賺錢」 暴怒夫打死妻子才後悔

2019-01-25 12:49

五股深夜5聲槍響劃破夜空 勇警開槍阻群眾鬥毆

2019-01-25 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top