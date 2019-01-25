親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

警辦案追出軍火庫 起訴2嫌

2019-01-25 14:33中央社 台中25日電

台中一名綽號「阿榮」男子與人發生嫌隙，談判時「阿榮」及綽號「阿彬」友人各持槍示威。警方循線在「阿彬」家內搜出8把槍枝，檢方今天依法將「阿榮」及「阿彬」二嫌起訴。

台灣台中地方法院檢察署起訴書指出，35歲許姓男子（綽號阿榮）與陳姓友人，民國107年2月19日凌晨4時多，前往台中市西屯區市政路一家私人超跑招待所內飲酒。席間欲邀丁男的友人林女陪同唱歌、飲酒遭拒，引發兩人不滿。

丁男得知後，委託雙方的共同友人劉男從中調解。陳男要求丁男到其私人招待所談判，丁男帶著10名同夥到場，「阿榮」則找來43歲許姓男子（綽號阿彬）助陣，並向「阿彬」商借一把改造手槍後，聯袂參與談判。

席間，「阿榮」不滿丁男態度，涉嫌掏出槍枝指稱「要輸贏也可以」，便持槍開始檢查丁男同夥身上是否持有武器，引方丁男同夥不滿，上前拉扯欲搶走「阿榮」手上槍枝，「阿彬」見狀涉嫌持另一把槍枝對空鳴槍，眾人才四散逃離。

警方獲報後到場追查，經調閱監視器，循線到「阿彬」住處搜索，除搜出當天兩人使用的兩把改造槍枝，另查獲4支改造長槍、2把手槍、毒品安非他命及吸食器，並將「阿榮」及「阿彬」送辦。

台中地檢署檢察官審酌證人證詞、查扣槍枝等證物後，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將兩人起訴。

槍枝毒品檢察官
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

金門警方破獲暴力討債集團 主嫌僅22歲

2019-01-25 16:42

強邀妹子超跑招待所陪酒被拒 竟當街開槍2人遭訴

2019-01-25 12:59

五股深夜5聲槍響劃破夜空 勇警開槍阻群眾鬥毆

2019-01-25 11:17

車商賣毒繳310萬贓款求交保過年 法官：會逃亡不准

2019-01-25 08:59

風槍奪命案／高市宣導 洗車設施加警語

2019-01-25 00:04

風槍奪命案／「別起底、私刑」女童母為夫緩頰

2019-01-25 00:00

風槍奪命案／法醫解剖 女童確認空氣入體致死

2019-01-24 23:58

總統府旁搶銀行？中正一分局辦防搶演練啦

2019-01-24 21:56

風槍案女童父親首回加油站 模擬案發情況

2019-01-24 20:52

台南再傳幼兒園老師不當管教 4歲兒粗暴拖行母心碎

2019-01-24 19:32

普悠瑪賠償金林佳龍加碼至1320萬 家屬不接受

2019-01-24 18:52
看更多

熱門文章

徵過年假男友「帥的話可以做愛」 警方出面說話了

2019-01-25 10:03

郵局E罩杯女行員好亮眼 網友讚她神似「王祖賢」

2019-01-25 17:18

大台南公車路口車禍 刑事小隊長父親慘死輪下

2019-01-25 15:23

幫老闆發120萬年終獎金沒他份 網：比悲傷更悲傷的故事

2019-01-25 12:47

友人堂弟結婚求幫出禮車 他回絕：新娘是我前女友

2019-01-25 12:03

金門警方破獲暴力討債集團 主嫌僅22歲

2019-01-25 16:42

鐵軌旁釣魚甩竿？ 竹南婦人遭電擊送醫

2019-01-25 19:31

辦同學會只為炫富？ 她在門口發喜帖後還幹這種事

2019-01-25 16:35

老闆說年終紅包只有百元鈔 他失望打開卻發現「全是美金 」

2019-01-25 19:55

五河局前政風主任涉喝花酒貪汙 法院今判無罪

2019-01-25 17:57

性侵辯想到老婆他「軟掉」 女子體內精液...網友的

2019-01-25 14:34

殺人焚屍月賠2百可教化逃死 朱學恒：司法改革噁心

2019-01-25 10:02

咬死浪浪比特犬遭沒入 飼主函辦終生禁養

2019-01-25 00:08

17公噸非法爆竹藏民宅 其中這款煙火威力能炸飛汽車

2019-01-25 16:10

改槍界南霸天白目宗又被逮 曾嗆「用我槍死的是警察」

2019-01-25 17:03

里區掃除驚見「矽膠情人」 網笑：誰的女朋友掉了？

2019-01-25 17:21

甯嘉科技姐妹花吸金逾15億 其中3億被她賭光

2019-01-25 18:57

太扯！ 汽車進廠維修 竟收到紅線違停罰單

2019-01-25 15:16

重機違規迴轉撞擊騎機車父子 1人失去生命跡象

2019-01-25 10:14

幼稚園師怨低薪還向孩子要錢 家長問：要包紅包給老師？

2019-01-25 14:10

獨／女駕車逆向、蛇行10公里 差點撞進麥當勞得來速

2019-01-25 11:20

工人安裝廣告招牌不慎 當著哥哥面墜樓重傷

2019-01-25 20:34

情侶吵架女5樓墜2樓 澳男子爬2樓雨遮救人墜1樓

2019-01-25 09:14

酒駕奪命！送貨員爛醉 撞翻小黃釀3死

2019-01-25 00:08

台66新屋段曳引車事故散落條波及重機 車流嚴重回堵

2019-01-25 13:55

「把你當炮友」妻與已婚小王對話全都錄 法官判賠15萬

2019-01-25 21:26

影／女駕駛飆車蛇行10公里 警掏槍破窗畫面曝光

2019-01-25 14:03

惡老闆下藥性侵女員工 法院判刑8年定讞

2019-01-25 13:07

上山看夜景卻強逼女手淫 男網友遭起訴強制猥褻

2019-01-25 17:20

警破電子煙集團 扣市值千萬煙油

2019-01-25 00:08

國語日報一審敗訴！國產署打官司討回都更價值80億土地

2019-01-25 14:35

大台南公車路口闖禍 85歲老騎士卡底盤重傷送醫

2019-01-25 11:41

拾荒男撿4千元風扇只賣15元 法官：關20天或罰2萬

2019-01-25 09:57

「借屍還魂」指紋洩底…焚殺博士生 性侵犯更四審逃死

2019-01-25 00:08

獨╱轎車翻覆旋轉360度還往前衝 機車騎士險遭殃

2019-01-25 13:59

時隔6年 金門破獲治平專案檢肅目標

2019-01-25 15:12

「你沒本事賺錢」 暴怒夫打死妻子才後悔

2019-01-25 12:49

五股深夜5聲槍響劃破夜空 勇警開槍阻群眾鬥毆

2019-01-25 11:17

車商賣毒繳310萬贓款求交保過年 法官：會逃亡不准

2019-01-25 08:59

強邀妹子超跑招待所陪酒被拒 竟當街開槍2人遭訴

2019-01-25 12:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top