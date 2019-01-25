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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

強邀妹子超跑招待所陪酒被拒 竟當街開槍2人遭訴

2019-01-25 12:59聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市陳姓男子與友人去年2月間前往西屯區私人超跑招待所，陳邀約丁姓男子的林姓女友一起唱歌被拒，陳認為是丁從中作梗，心生不滿，雙方事後在另家招待所內談判，談判過程中，陳的許姓友人拿出槍恐嚇「要輸贏也可以」，隨後夥同另名友人，對丁的人馬搜身，雙方因此爆發肢體衝突，過程中手槍擊發二次，眾人鳥獸散後，警方在去年4月間循線到許的住處，查獲6把短槍、2把長槍、18顆子彈，僅有一把手槍、5顆子彈有殺傷力，檢方今偵結，將許等2名涉案男子，依槍砲罪嫌起訴。

起訴書指出，陳姓男子去年2月19日凌晨4時許，陳與許姓男子（35歲，簡稱小許）等人前往西屯區市政路的私人超跑招待所，陳邀約丁姓男子的林姓女友陪同唱歌、喝酒被拒，陳認定是丁阻擾、心生不滿，丁委託其他友人從中協調，陳要求丁當面道歉，雙方又到西屯區福玄路的另家招待所協調。

丁在同年2月19日上午10時許，在多名友人的陪同下前往，陳一方的許姓男子（43歲，簡稱大許）帶了兩把空氣槍伺機在旁助勢，雙方談判時，小許不滿丁的說話態度，掏出大許交付的手槍，先用槍指向丁「要輸贏也可以」，隨後小許夥同大許對丁帶來的10名友人要求搜身，但搜身時，引發部分丁友人不滿，雙方爆發肢體衝突拉扯，企圖搶下小許手上的手槍，手槍因此擊發，大許見狀為解圍，對空鳴槍，雙方鳥獸散。

警方獲報後調閱監視器，循線在今年4月12日持搜索票到大許的住處查獲6把手槍、2把長槍、18顆子彈，經鑑定後，確認只有一把手槍、5發子彈有殺傷力，全案今依強制罪、槍砲彈藥刀械管制條例二罪，起訴許姓男子等二人。

新北市許姓男子等二人涉嫌在去年2月間持槍，在台中市西屯區某招待所發生肢體衝突，其...
新北市許姓男子等二人涉嫌在去年2月間持槍，在台中市西屯區某招待所發生肢體衝突，其間擊發兩槍，警方持搜索票查獲許藏放的多把手槍、長槍與子彈。記者陳宏睿／翻攝
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新北市許姓男子等二人涉嫌在去年2月間持槍，在台中市西屯區某招待所發生肢體衝突，其...
新北市許姓男子等二人涉嫌在去年2月間持槍，在台中市西屯區某招待所發生肢體衝突，其間擊發兩槍，警方持搜索票查獲許藏放的多把手槍、長槍與子彈。記者陳宏睿／翻攝
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新北市許姓男子等二人涉嫌在去年2月間持槍，在台中市西屯區某招待所發生肢體衝突，其間擊發兩槍，警方持搜索票查獲許藏放的多把手槍、長槍與子彈。記者陳宏睿／翻攝
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恐嚇槍擊台中市
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