強邀妹子超跑招待所陪酒被拒 竟當街開槍2人遭訴

2019-01-25 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市陳姓男子與友人去年2月間前往西屯區私人超跑招待所，陳邀約丁姓男子的林姓女友一起唱歌被拒，陳認為是丁從中作梗，心生不滿，雙方事後在另家招待所內談判，談判過程中，陳的許姓友人拿出槍恐嚇「要輸贏也可以」，隨後夥同另名友人，對丁的人馬搜身，雙方因此爆發肢體衝突，過程中手槍擊發二次，眾人鳥獸散後，警方在去年4月間循線到許的住處，查獲6把短槍、2把長槍、18顆子彈，僅有一把手槍、5顆子彈有殺傷力，檢方今偵結，將許等2名涉案男子，依槍砲罪嫌起訴。

起訴書指出，陳姓男子去年2月19日凌晨4時許，陳與許姓男子（35歲，簡稱小許）等人前往西屯區市政路的私人超跑招待所，陳邀約丁姓男子的林姓女友陪同唱歌、喝酒被拒，陳認定是丁阻擾、心生不滿，丁委託其他友人從中協調，陳要求丁當面道歉，雙方又到西屯區福玄路的另家招待所協調。

丁在同年2月19日上午10時許，在多名友人的陪同下前往，陳一方的許姓男子（43歲，簡稱大許）帶了兩把空氣槍伺機在旁助勢，雙方談判時，小許不滿丁的說話態度，掏出大許交付的手槍，先用槍指向丁「要輸贏也可以」，隨後小許夥同大許對丁帶來的10名友人要求搜身，但搜身時，引發部分丁友人不滿，雙方爆發肢體衝突拉扯，企圖搶下小許手上的手槍，手槍因此擊發，大許見狀為解圍，對空鳴槍，雙方鳥獸散。