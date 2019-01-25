車商賣毒繳310萬贓款求交保過年 法官：會逃亡不准

2019-01-25 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市蔡姓男子是中古車商，他涉嫌販售37公斤的三級毒品k他命，去年11月間遭警方移送後，檢方聲押獲准，全案審理時，蔡承認涉案，去年底全案一審判決出爐，認定蔡涉嫌販毒，判刑12年，蔡繳回犯罪所得310萬元，並向法官宣稱，自己有正當職業，也坦承犯行，家有年邁父母、年幼子女待養育，求法官讓他交保好過年，但合議庭審理後任，蔡被判刑12年，趨吉避凶是人之常情，重罪判隨的是逃亡的高度可能性，且蔡販毒數量多，危害社會甚鉅，前天駁回蔡聲請，繼續羈押。

裁定書指出，蔡姓男子去年間涉嫌販售37公斤第三級毒品k他命，在去年11月9月遭台中地院裁定羈押，蔡承認犯行，並在偵查中交出犯罪所得310萬元後，去年12月27日，台中地院判決出爐，認定蔡販毒事證明確，且蔡都坦承犯行，判刑12年。

判決結果出爐後，蔡向法官聲請具保停押，辯稱他始終承認犯行，且已交出犯罪所得310萬元、行動電話等物品，他是中古車商，有固定職業，家中有父母、子女待扶養，沒有逃亡之虞，他只是「一時利欲薰心」，犯後態度良好，沒有不羈押就難以進行追訴、審判或執行的理由，希望法官讓他以具保、限制住居或其他方式，讓他可以回家過年。

台中地院合議庭審理後認為，蔡涉嫌販毒遭一審判刑12年，重罪常伴有逃亡的高度可能性，羈押已符合刑事訴訟法的相關規定，且蔡販賣的第三級毒品數量高達37公斤，助長毒品氾濫、危害社會治安甚巨，合議庭審酌蔡所涉犯罪事實，國家刑罰權遂行的公益考量，與蔡的人身自由的私益兩相利益衡量後，認對蔡維持羈押處分尚屬適當、必要，且合乎比例原則。