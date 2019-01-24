總統府旁搶銀行？中正一分局辦防搶演練啦

2019-01-24 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市中正一警分局今（24）天下午4時許與轄內合作金庫商銀配合進行防搶演練，由兩名警員扮演假歹徒，其中一名持槍闖入銀行搶錢，正要逃逸時被及時到場的警力制伏，另一名駕車逃逸的假歹徒也在線上警力的配合下，於華翠大橋旁被攔下制伏。

今天下午4時許，一名體型壯碩、頭戴安全帽、口罩的假歹徒持槍衝入合作金庫城內分行，不但一把推開保全，更衝到櫃檯大喊「別動！搶劫！把袋子裝滿，不准報警！」櫃員見狀不禁尖叫，在配合假歹徒指示之餘，趁隙按下警報系統通報警方。

櫃員在驚慌之下將現金裝進假歹徒的手提袋中，假歹徒正要開溜，刺耳的警笛聲傳來，轄區警方已迅速到場，並與假歹徒持槍對峙，眼看難逃法網，假歹徒終於棄械投降，被壓制在地；另一名在銀行門外準備接應的假共犯見事跡敗露，急踩油門逃逸，仍被線上警網於華翠大橋旁攔下制伏。

因演練地點為人潮眾多的衡陽路上，與鄰近的總統府相距不到200公尺，往來的人群經過銀行時紛紛停下直問「有人搶銀行嗎？」更有少數民眾見狀便拿起手機拍攝，直到看見警方正在執行防搶演練的標示牌，才知道不是真的發生搶案。