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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

警破首宗跨境電子菸油 查扣萬瓶2百種口味

2019-01-24 19:19中央社 基隆市24日電

保三總隊今天宣布破獲首宗跨境進口販售電子菸油集團，除查扣1萬178瓶電子菸油，口味高達200餘種外，並拘提9名犯嫌到案，其中3人遭法院裁定羈押禁見。

保三總隊去年8月間破獲陳姓男子涉嫌在網拍平台販售電子菸油，105年起交易達8000多筆，金額達新台幣1000萬元。警方持續向上溯源，17日持搜索票兵分14路，前往台中市成功路、自強街、新竹市東大路及台南市東橋一路嫌疑人住處及倉庫等處搜索。

警方表示，犯嫌除利用網路販售外，也以合法掩護非法在酒吧、飲料店等處販售菸油，共查扣電子菸油1萬178瓶、電子菸機310支、電子菸彈164盒及空氣長槍1把(初步測試具殺傷力)和7輛轎車等證物。

警方並拘提9名男子到案說明，詢後依違反藥事法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，移送桃園地檢署偵辦，經檢察官複訊後，向法院聲押林姓、陳姓及洪姓男子獲准，其餘6人則以10萬到50萬元交保。

保三總隊第一大隊表示，這次查獲的電子菸油分別產自美國、馬來西亞、中國大陸及台灣自製，各式菸油種類達200餘種，為吸引不同使用族群，更有調製成茶飲口味的菸油，藉以降低使用者戒心及誤導無菸害印象。

電子菸馬來西亞
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