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「槍要自己帶還是部隊會發」 網友入伍前發文引發熱議　　

2018-07-10 21:28聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南李姓男子在臉書發文，自稱今天要入伍當兵了，詢問頭髮要不要先剔好？便服要帶幾套？第一個禮拜是不是沒有放假？故弄玄虛詢問「槍要自己帶還是部隊會發？」，經網路社群轉貼，引發熱議。民政及警政單位強調，依其語氣推判應是玩笑話，但在分際上的拿捏不當恐會觸法，玩笑千萬別開過頭。

該篇文章經《黑色豪門企業》等社群轉載，網友反問「長槍或短槍？」，也有形容發文「無腦」，甚至建議「你自己帶，不然打別人的槍，又不準，打地瓜又不能放榮譽假.....」，但也有人正經八百「沒有當兵前很興奮可以拿到槍，中心拿到槍才知道是很痛苦」。

李還在臉書上PO出徵集令，佐證今天就要到台南官田營區報到，稱雖然只有4個月，還是有點緊張，詢問前輩有沒有要特別注意事項，諸如「頭髮要不要先剔好？」、「便服要帶幾套？」、「第一個禮拜是不是沒有放假？」。而且故弄玄虛詢問「槍要自己帶還是部隊會發？」

市府民政局表示，各部隊槍彈管制很嚴格，不可能出現這種情況，一聽就知道是開玩笑的。民政局指出，今天徵集入伍的役男，也沒聽說有類似情事，多年來負責相關徵集業務，迄今也未曾聽聞過。

台南市警局說，網紅當道，不少年輕人為博取外界的目光，無所不用其極，然而，依語氣像是開玩笑，好讓外界誤解本身有槍。警方提醒，在分際上的拿捏不當恐會觸法，違反社會秩序維護法等相關法令，也會主動調查。

有網友入伍前在臉書發文，詢問「槍要自己帶還是部隊會發？」引發熱議。記者邵心杰／翻...
有網友入伍前在臉書發文，詢問「槍要自己帶還是部隊會發？」引發熱議。記者邵心杰／翻攝
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