颱風夜被砍4刀 16歲少年路上攔警察報案

2018-07-10 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



颱風夜不平靜，新北市三重區疑似發生街頭鬥毆，員警今晚8時許在三重區正義北路處理交通事故，突然有1名年僅16歲鍾姓少年渾身多處刀傷靠過來求救，聲稱自己剛剛在正義南路光興國小附近遭人持刀砍傷。

警方趕緊幫忙通報救護車，將少年護送至市立聯合醫院三重院區急救，鍾姓少年的頭部、左大腿各有5公分長的刀傷，左背部有2處3公分刀傷，初步檢傷沒有生命危險，案情仍由警方釐清中。