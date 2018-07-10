嬰兒遭平安符勒死、滾落水桶溺斃 新手爸媽要注意！

2018-07-10 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



嬰兒睡覺意外死亡案例層出不窮，桃園1名9月大女嬰脖子戴平安符，不慎勾到窗簾被勒死，類似案例還有，另名10月大女嬰滾落床邊，恰巧掉進裝冷氣水水桶溺斃；醫師建議，讓嬰兒獨立睡嬰兒床較安全，爸媽也應定期留意狀況。

桃園1名9月個月大女嬰，家人替她在脖子掛上平安符，前晚卻因為翻身不小心勾到窗簾，隔天一早爸爸看她臥趴床尾，臉部發黑失去呼吸心跳，緊急送醫後仍回天乏術。

檢方發現，女嬰除脖子有勒痕，身上並無其他外傷，爸爸事後更是懊悔自責不已，難過到無法接受，目前已經由法醫解剖待詳細報告出爐後釐清確切死因。

此外，許姓婦人去年在床邊放了1個直徑30公分、高27公分，用來承接冷氣排水，但10個月大的女兒半夜翻身，剛好掉進已經有半桶水量的桶子裡，隔天一早許婦醒來遍尋不著，才發現女兒連同棉被滾落水桶溺斃。

檢方相驗後認為有疑慮，認為她疏於照顧女兒有過失致死之嫌，但考量母女間屬至親，許婦一夕痛失愛女，悲痛至極，認為經此教訓已足以警惕，偵結後不予起訴。

衛福部桃園醫院小兒外科醫師張嘉麟指出，嬰幼兒的骨骼、肌肉仍在發育，自主活動有限，尤其尚無法做出精細動作，若是被繞纏勾到，通常無法靠自己解開，因此一旦脖子被勒住或是口鼻遭覆蓋，很容易會發生意外。

他表示，常見嬰兒和父母同床睡卻被壓到案例，且「七坐、八爬」幼兒到了7、8月大時就會翻身移動，建議放在獨立的嬰兒床較安全，還能防止從床上摔落意外。