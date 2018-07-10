性侵勒斃女模不算殘暴？ 網友：殘暴的是法官

2018-07-10 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子程宇去年在廢棄商場性侵殺害陳姓女模，手段殘忍，士林地方法院今宣判，依性侵殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身。法官認為，程宇並非預謀殺人，其殺人理由僅是防止事跡敗露，以勒斃手段殺死女模，也並非特別殘暴，雖然程宇犯後諸多辯解，但屬於畏罪人之常情。