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性侵勒斃女模不算殘暴？ 網友：殘暴的是法官

2018-07-10 15:18聯合報 記者林孟潔╱即時報導

男子程宇去年在廢棄商場性侵殺害陳姓女模，手段殘忍，士林地方法院今宣判，依性侵殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身。法官認為，程宇並非預謀殺人，其殺人理由僅是防止事跡敗露，以勒斃手段殺死女模，也並非特別殘暴，雖然程宇犯後諸多辯解，但屬於畏罪人之常情。

相關新聞報導一出，網友紛紛回應表示，「殺一個人真的不會死」、「殺一兩個都不會被判死刑，別怕」、「性侵勒斃還不算凶殘，這法官應該更凶殘」、「嫌犯的凶殘怎比的過腦殘的判決」、「當然並非殘暴，殘暴的是法官，才會讓殺人犯無所畏懼，不知道下個受害者會是誰」。

網友回應。圖翻攝自臉書
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程宇（戴口罩、白背心者）今天出庭聽判。記者林俊良／攝影
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殺人性侵

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