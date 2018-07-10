民間訓練機迫降海面 3人均安

安捷航空一駕訓練機昨天失事，教官林晉宏獲救後神情疲憊，坐上擔架送醫。 記者黃宣翰／攝影 分享 facebook

安捷航空編號B-88123四人座單引擎訓練機，昨天下午從台東飛往高雄機場訓練時，疑因引擎出問題迫降海面。飛航教官林晉宏及學員江柏學、張晏輝平安獲救，除江肺部浸潤外，另兩人無大礙，醫院仍暫時安排三人住院觀察。

林晉宏獲救後表示，飛機失事前，他發現引擎冒出黑煙，趕緊和江柏學、張晏輝穿上救生衣，飛機隨即迫降在海面上，三人馬上逃出機艙，看著飛機沉入海中，三人漂在海面上待救。

高雄機場指出，這架訓練機由台東豐年機場起飛到高雄訓練，在高雄機場西南面向高雄近場臺報告引擎有問題，需迫降在海上，隨即從雷達螢幕消失，失去聯絡。

空勤總隊直升機及海巡艦艇據報趕往救援，直升機先救起江柏學（廿八歲）及張晏輝（五十三歲），傍晚六點四十分飛回高雄機場後送小港醫院，江左手上臂有小裂傷、肺部浸潤，張無外傷。小港醫院外科主任莊捷翰研判，江從機艙脫困時，可能因嗆水而導致肺部浸潤，院方已縫合、包紮手臂傷口，另以給氧、打點滴等治療。

林晉宏（廿九歲）約在傍晚六點卅分，於小琉球西北方六浬處海域被海巡艦艇救起，他第一時間打電話報平安，晚上七點卅分返回高雄海巡隊時對媒體說「謝謝，有打電話向家人報平安。」隨即送往小港醫院。林神情疲備，但無明顯外傷。

安捷飛航訓練中心是台灣首間擁有飛行學科及術科的飛航訓練中心。根據民航局資料，這架失事的安捷航空公司訓練機是四人座單引擎小飛機，機齡僅五年三個月、飛行時數一六九四小時，起降次數三七四八小時，均為執行駕駛員訓練任務，這趟是越野飛行任務。該名教官二○一六年取得教師資格。

民航局昨天緊急成立應變小組，標準組長林俊良說，民航局、飛安會已有兩位檢察員昨晚南下調查，釐清事發原因。